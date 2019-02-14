Bomba isim siyasete geri dönüyor! O ilin adayı oluyor

AK Parti hükümetlerinde İçişleri Bakanlığı yapan ve daha sonra istifa eden İdris Naim Şahin, İyi Parti'nin Ordu adayı oluyor.

Güncellenme 14 Şubat 2019 10:29

Geçtiğimiz günlerde gündeme getirilen ve doğrulanamayan ama İyi Parti ve CHP’de de tepkilere neden olan İdris Naim Şahin’in Ordu’dan aday olacağı iddiaları Ankara kulislerini yeniden hareketlendirdi.

İyi Parti ile tüm şartlarda anlaştı

Bir süre önce Millet İttifakı çatısı altında birleşen CHP ve İyi Parti’nin Ordu’da İdris Naim Şahin ismi üzerinde anlaşma sağlayarak ortak aday göstereceği ileri sürülmüştü. CHP’nin Ordu adayını belirlemesi sonrası Şahin’in Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için İyi Parti Genel Merkezi’ne giderek tüm konularda anlaştığı ortaya çıktı.

Akşener ne demişti?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdris Naim Şahin'in Ordu’dan adayları olacağına dair iddialara, “İdris Bey İyi Parti'den aday olmak istiyor ama CHP'nin desteği şartı var" demişti.