Bomba iddia! Yeni partinin arkasında o ülke var

Abdullah Gül; Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan üçlüsünün kuracağı iddia edilen yeni partinin arkasında ABD'nin olduğu iddia edildi.

Güncellenme 15 Mart 2019 15:29

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik; Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan üçlüsünün kuracağı iddia edilen yeni partinin arkasında ABD olduğunu yazdı.

Gül ile Davutoğlu’nun arası neden açık?

Abdullah Gül'ün yakın çevresine “Benim AK Parti'ye dönüşümü kişisel hırsları nedeniyle Davutoğlu kesti” dediği yönündeki iddialara değinen Özçelik, iki ismin arasının şu sıralar açık olduğunu belirtti.

“Yeni partinin arkasında ABD var”

İsim vermeden bir AK Partili yetkilinin yeni partiye ilişkin görüşlerine de yer veren İsmet Özçelik, kurulacak partinin arkasında ABD olduğunu öne sürdü. Özçelik, AK Partili yetkilinin görüşlerinin özetle şöyle olduğunu söyledi;

AK Parti’nin kuruluşu örnek alınıyor

“Taktik aynı. AKP’nin doğuşu örnek alınıyor. Ancak AKP gibi olmaz. ABD de bunun farkında. Ama AKP’yi küçültmeleri mümkün. ABD’nin hesabı da zaten bu. ‘Yeni Parti’yi ‘CHP-HDP-İyi Parti’ bloğuna eklemeyi planlıyorlar.”

Davutoğlu'nun eski danışmanı ne demişti?

Ahmet Davutoğlu ve ekibinin devamlı yeni parti ile ilgili konuştuklarını kaleme alan İsmet Özçelik, Davutoğlu'nun eski danışmanı Osman Sert'in “Toplumu kutuplaştıran, her türlü değeri kısa vadeli öncelikler için istismar etmekten çekinmeyen bir nobranlığa karşı; herkesin hukukunu koruyan, herkesin acısına duyarlı bir bilinç yeşeriyor” yönündeki açıklamasının AK Parti'de en tepeye kadar iletildiğini de sözlerine ekledi.

Seçim sonuçlarına göre düğmeye basacaklar

Söz konusu oluşumun 31 Mart yerel seçimlerini beklediğini ve seçim sonuçlarına göre düğmeye basacaklarını hatırlatan İsmet Özçelik, ABD'den işaret beklenildiğini ancak ABD'li yetkililerin risk almaktan çekinen isimlere daha cesaretli olmaları yönünde uyarılarda bulunduğunu da dile getirdi.