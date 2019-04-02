Bomba iddia! Yeni parti için harekete geçildi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 31 Mart yerel seçimleri sonrası yeni parti kurma aşamasında olanların bazı hamleler yapacağını iddia etti.

Güncellenme 02 Nisan 2019 11:32

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, seçimin ardından kaleme aldığı yazıda, yeni parti iddialarıyla ilgili olarak bir kulis bilgisi verdi. Altaylı, "Bu ay içinde hamleler gelebilir" diye yazdı.

Altaylı, 31 Mart Yerel Seçimi'nin ardından kaleme aldığı yazıda, "Bu ay içinde o cepheden bazı hamleler gelebilir" deyip "İktidar kanadında ise hükümette bazı bakanlıklarda değişimler olabileceği, bazı bakanların görev yerinin değişebileceği konuşuluyor" açıklamasına yer verdi.

Fatih Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu seçim sonuçları bir süredir konuşulan “yeni” partilerin kurulumunu nasıl etkiler?

Burada tahminden çok duyumlarımı paylaşmak isterim.

Davutoğlu’nun çok hızlı bir biçimde harekete geçeceği yolunda bilgiler, kulisler geliyor.

Bu ay içinde o cepheden bazı hamleler gelebilir.

Babacan tarafında ise yine gelen duyumlara göre “3 ay bekleyelim ve Cumhurbaşkanı’nın hamlelerini görelim” eğilimi ağır basıyormuş.

Bu arada Beşir Atalay, Suat Kılıç ve Mehmet Şimşek de Babacan’ın yanında yer alacaklar diye ciddi bir bilgi geldi.

3 ay uzun süre ama çok da uzun değil.

Göreceğiz.

İktidar kanadında ise hükümette bazı bakanlıklarda değişimler olabileceği, bazı bakanların görev yerinin değişebileceği konuşuluyor.

Özellikle de yerel seçim sonuçlarına bağlı olarak.