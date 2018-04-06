Bomba iddia! Yeni havalimanı UBER'e mi emanet?

Fatih Altaylı, yeni havalimanının tüm taşıma işlerini UBER'in aldığını iddia etti.

Güncellenme 06 Nisan 2018 12:11

Ünlü Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşe yazısında UBER'in Türkiye'ye geliş öyküsünü ve geleceği ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Altaylı, UBER'in İstanbul'da çok büyük bir hamleye hazırlandığını, üçüncü havalimanının işletmecilerinin şirketle ya anlaştıklarını ya da anlaşmanın eşiğinde olduklarını iddia etti.

Taksiye gidilebilecek

UBER'in oldukça yüksek bir fiyata 3. Havalimanının taksi hizmetlerini alacağını ileri süren Altaylı, kendisine gelen bilgiye göre 3. havalimanının geliş terminalinde taksi olmayacağını belirtti. Altaylı, taşıma hizmetlerinin tamamını UBER'in yapacağını, yeni havalimanına taksiyle gidilebileceğini ifade etti.

Uçaktan inmeden UBER çağrılacak

Gelen yolcular için taksinin olmayacağının altını çizen Altaylı, sadece UBER'in yer alacağını, uçaktan cep telefonunuzdaki aplikasyonla UBER'in çağrılacağını, UBER'in terminalden çıkıldığın zaman yolcuların karşısında olacağını yazdı.

Turistler kazıklanmayacak

Bu durumu müşteri açısında olumlu bir gelişme olarak yorumlayan Altaylı, iyi bir hizmet olduğunu, yakın mesafe tartışması olmadığını, turistin kazıklanma endişesinin olmadığını vurguladı.

Yasal bir alt yapı da geliyor

Altaylı, yasal bir alt yapının olmadığını, bu işin bu kadar ciddiye binmesi durumunda çok yakında UBER ve benzeri hizmetler için yasak bir zemin de olacağını, gidişatın onu gösterdiğini yazdı.