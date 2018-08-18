Bomba iddia! Trump, Türkiye'yi iç siyasete malzeme yapıyor

ABD Başkanı Trump'ın Brunson olayını köpürtme nedeninin 8 Kasım'daki kongre seçimleri olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 18 Ağustos 2018 09:45

ABD'de Donald Trump'ın, Türkiye’ye sürekli tehdit savurmasının nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre, Trump, 8 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerinde Evanjeliklerin daha fazla oyunu almak için böyle bir yola başvurdu.

Dünyaca ünlü İngiliz gazete Financial Times, Trump’ın Türkiye ile anlaşmazlığını Evanjelikleri toplamak için kullandığını yazdı.

Trump yönetimine övgü

AA’nın haberine göre ünlü gazetede yer alan makalede, Trump'ın Türkiye'ye rahip Brunson'ın serbest bırakılması için baskı yaparken, rahibin kendilerinden olduğunu iddia eden Evanjeliklerin de Trump yönetiminin bu çabalarından övgüyle söz ettiği belirtildi.

2016’da tutuklandı

Brunson’ın serbest bırakılması durumunda Trump'ın Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit ettiği gün, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bir forumda tüm ABD'lilerden Brunson için dua etmelerini istediği anımsatılan makalede, “Pompeo'nun bu sözleri, Türkiye'deki başarısız darbe girişiminin ardından 2016'da tutuklanan ve 20 yıldır bu ülkede yaşayan Kuzey Carolinalı Brunson'ın tutuklanmasını büyük bir olay haline getiren ABD'deki Evanjeliklere yönelikti" değerlendirmesi yapıldı.

Seçimlerde çıkar sağlama amacı...

Makalede, ABD'deki Evanjeliklerin, Trump'ın Brunson konusundaki çabalarını "dini özgürlüklere destek" olarak değerlendirdiğine dikkat çekilirken, ABD Başkanının da 8 Kasım'daki Kongre seçimleri için bu durumdan çıkar sağlamaya çalıştığı iddiasında bulunuldu.

“Evanjelikler için bir hassasiyet noktası”

Makalede görüşlerine yer verilen düşünce kuruluşu Brooking Enstitüsü'nden Amanda Sloat, "Brunson konusu, Cumhuriyetçilerin tabanındaki Evanjelikler için bir 'hassasiyet noktası'. Çünkü Müslümanların çoğunlukta yaşadığı bir ülkede tutulan Hristiyan bir rahibiniz var. Bu, Mike Pence'in en baştan beri desteklediği bir fikir." ifadelerini kullandı.

Evanjelikler olumlu karşıladı

Ülkenin başkanlarından Ronald Reagan'ın İç Politika Başdanışmanı olan Gary Bauer de Evanjelik olan ABD Başkan Yardımcısı Pence, Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin uluslararası dini özgürlükler büyükelçisi Sam Brownback gibi isimlerin bu görevlere getirilmesini de Evanjeliklerin olumlu karşıladığını belirtti.

“Evanjeliklerin daha fazla oyunu almak istiyor"

Son aylarda, Demokrat seçmenlerin, Kongre ara seçimlerine ilişkin anketlerde üstünlük sağladığına işaret edilen makalede, "Trump, Demokratların Kongre'nin kontrolü ele alma ihtimalini bertaraf etmeye çalıştığından, Brunson'ın serbest bırakılmasını sağlayarak, 8 Kasım'daki seçimlerde Evanjeliklerin daha fazla oyunu almak istiyor" görüşüne yer verildi.