Bomba iddia! Saadet'in adayı Topbaş mı?

Saadet Partisili Sevim, partisinin Kadir Topbaş'ı İstanbul'dan aday gösterilebileceğini söyledi.

Güncellenme 10 Kasım 2018 14:45

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstanbul için AK Parti’nin “metal yorgunluğu” gerekçesi ile istifa ettirdiği Kadir Topbaş’ı düşünebileceklerini söyledi.

Topbaş’ı mı aday gösterecekler?

Bir internet sitesine konuşan ve "Topbaş, Saadet Partisi'ne açık kapı bıraksa gider misiniz?" sorusunu cevaplayan Sevim, bunun düşünülmeyecek bir şey olmadığını, bildikleri akdarıyla Topbaş'ın kamuoyuna yansıyan yüz kızartıcı bir şeyi olmadığını, kapalı kapılar ardında böyle bir şeyin olup olmadığını bilemediklerini, aldı götürdü, şöyle yaptı böyle yaptı denilecek bir şeyi olmadığını ifade etti.

Ali Müfit Gürtuna ismi de gündeme gelmiş

Sevim, bu konunun parti içinde konuşulması gerektiğini, parti içinde bu konuların zaman zaman gündeme geldiğini, Ali Müfit Gürtuna isminin de gündeme geldiğini, bu tip isimlerin zaman zaman gündeme geldiğini ama gidelim görüşelim diye bir şeyin olmadığını, seçimlere daha çok zaman olduğunu, köprünün altından çok sular akacağını, CHP'nin adayının İstanbul'da belirleyici olacağını, CHP'nin muhafazakar seçmenlere de yeşil ışık yakan bir adayla seçimlere girmesinin işi daha çekişmeli hale getireceğini söyledi.