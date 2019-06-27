Bomba iddia! İmamoğlu görevden mi alınacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu hakkında yargının vereceği kararı hatırlatarak, "Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir" dedi.

Güncellenme 27 Haziran 2019 16:07

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İBB seçimlerini iptal etmesinin ardından 23 Haziran'a kadar devam eden süreçte Ekrem İmamoğlu, arkasına büyük bir rüzgar aldı.

Büyük bir coşkuyla sandığa giden İstanbul seçmeni kararını verdi ve Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'a 800 bin oy fark atarak ikinci kez İBB Başkanı olarak seçildi.

Neden başarısız olundu?

Seçim hezimetinin ardından AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, İstanbul'da alınan başarısızlığın detayları masaya yatırıldı.

Yargı nasıl karar verecek?

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu hakkında yargının vereceği kararı hatırlatarak, "Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir" dedi. Bu sözlerden sonra salonda herkes adeta buz kesti. Bu sözlere Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan itiraz geldi ve gerginlik bir seviye daha yükseldi.

Yazıcı, hukuken doğru olmadığını hatırlattı

Yazıcı, bunun hukuken doğru olmadığını savunarak, Ekrem İmamoğlu'na en fazla kınama cezası verilebileceğini söyledi. Konuyla ilgili detayları, Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi köşesine taşıdı.

Erdoğan, daha önce de söylemişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran seçimleri öncesinde de yargının vereceği kararın Ekrem İmamoğlu'nun önüne kesebileceğini söylemişti.

Erdoğan, "İşi Ordu Valimiz yargıya götürmesi halinde ki götürecek, polislerimiz hakeza. Tabii bu konuda yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar, bu işte (İmamoğlu'nun) önünü kesebilir" ifadelerini kullanmıştı.