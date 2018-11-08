Bomba iddia! Hasan Şaş istifa etti, Terim kabul etmedi

Hasan Şaş'ın telefonunu kapattığı ve istifa etmek istediği ortaya çıktı. İddiaya göre, Şaş'ın bu kararından sonra Terim, harekete geçti.

Güncellenme 08 Kasım 2018 10:28

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında olay geçen derbi sonrası tartışmalar bitmiyor. Schalke maçından sonra açıklama yapan Teknik adam Fatih Terim, Hasan Şaş’ın kimsenin ceza vermesini beklemeden kendisine ceza veren karaktere sahip olduğunu, onunla ilgili konularda kendilerinin karar vereceğini, Şaş’ın zarar verdiğini de bildiğini, Hasan Şaş’ın Galatasaray'a yararının, zararından fazla olduğunu söylemişti.

Davala, Şaş’ın evine gitti

Terim’in bu açıklamalarının perde arkası ortaya çıktı. Takvim’in iddiasına göre, Hasan Şaş, derbi sonrası telefonunu kapattı ve Terim de dahil kimse Hasan Şaş’a ulaşamadı. Terim ise bunun üzerine, Ümit Davala'yı Şaş'ın evine yolladı.

İstifa mı etti?

Burada oldukça üzgün olduğu gözlenen Hasan Şaş’ın Ümit Davala’ya herkese zarar verdiğini, özellikle Galatasaray'a daha fazla zararı olsun istemediğini, artık olmayacağını ve istifa edeceğini söyledi.

Terim, Şaş’la görüştü

Bu ayrıntıları öğrenen Terim, Hasan Şaş’la önce telefonda sonra da yüz yüze görüştü. Terim, "Evet hatalısın ancak bize yararın, zararından daha fazla" ifadesini kullanarak istifayı önledi.