Bomba iddia! Gül ve Davutoğlu parti kurmayacak?

Gül, Davutoğlu ve Babacan'ın ayrı bir parti kurmayacağı AK Parti içinde muhalif harekete edeceği iddia edildi.

Güncellenme 10 Mayıs 2019 10:22

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, parti kuracağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ilgili flaş kulisler paylaştı.

Parti kuracağı ileri sürülen isimler için kulağına bazı bilgilerin geldiğine dikkati çeken Öztürk, bu kişilerin AK Parti içerisinde bir ‘iyilik hareketi’ olarak muhalefet yapacaklarını söyledi.

Köşesinde "Böyle ‘dost’ olduktan sonra düşmana ne hacet" başlıklı bir yazı kaleme alan Öztürk, daha önceki yazılarında 31 Mart seçimlerinden sonra Davutoğlu'nun 1 ay içinde deklarasyon yayınlayacağını, 2 ay içinde de parti tabelasını asacağını yazdığını hatırlattı.

Öztürk yazısına şöyle devam etti:

“Hatta yazının yayınlanmasından birkaç gün sonra Sayın Davutoğlu’nun “manifesto” denen ama AK Parti ve Erdoğan eleştirisinden başka bir şey olmayan metni çıktı ortaya. (Burada yanıldığımı söylemeliyim. Ben altında başka isimlerin de imzasının olacağı bir deklarasyon beklerken, tek bir imza ile yayınlanan manifesto çıktı ortaya. Gerçi, Davutoğlu medyasında ‘ortak akıl’ ile bir metin hazırlandığı yazıldı.)

AK Parti içi muhalefet stratejisi

"Sonra benim kulağıma kadar ulaştırılan şu bilgiyi yaydılar: “Parti kurulmayacak. AK Parti içerisinde bir ‘iyilik hareketi’ olarak muhalefet yapılacak.”

Gül, tüm muhalefeti yönlendirmek istiyor

Sayın Gül cenahındaysa işler daha bir komplike. Çünkü Gül ve ekibinin hem HDP ile hem CHP ile hem de Saadet Partisi ile ilişki kurma, görüş alışverişi yapabilme, hatta birlikte strateji geliştirebilme becerileri var. Bu kombinasyona İyi Parti’yi (İP) de dahil etmek istediler ama olmadı. Belki ileride olur bilemiyorum.

Gül ve ekibi, “dışarıdan” aldıkları sufle ile neredeyse bütün muhalefeti örgütleme ve yönlendirme işine soyunmuş görünüyor. "