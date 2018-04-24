Bomba iddia! Gül ve Davutoğlu görüştü

Ankara kulislerinde iddiaların ardı arkası kesilmezken dün gece Gül ve Davutoğlu'nun gizlice görüştüğü ileri sürüldü.

Güncellenme 24 Nisan 2018 12:05

Ankara kulislerinde Abdullah Gül iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Şu ana kada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dışında kimse adaylığını açıklamadı. Bu da beraberinde çok sayıda kulis haberi beraberinde getirdi. İddiaya göre CHP ve SP Gül konusunda anlaştı bu konuda Akşener'i ikna etmeye çalışıyorlar. Akşener ise ilk turda herkesin kendi adayını çıkarmasında yana.

Öne çıkan isimler

CHP'nin adayının kim olacağı hala belli değilken araştırmacılar sağa yakın bir adayın olmasını öneriyor. Bu kapsamda İlhan Kesici ve Yılmaz Büyükerşen öne çıkan adaylar oluyor.

Gül ve Davutoğlu görüştü

Tüm bu iddialar sürerken Türkiye Gazetesi bomba bir kulis bilgisi paylaştı. Gazete, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün dün gece dikkat çeken bir misafiri olduğunu, bu kişinin eski Başbakan Ahmet Davutoğlu olduğunu ileri sürdü.

İkili 1 saat 20 dakika görüştü

İkilinin görüşmesi 22.50'de sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Karamollaoğlu ve Gül yarın görüşecek

Bugün İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüşen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nın yarın da Gül ile görüşeceği biliniyor.

Abdullah Gül’ün, Davutoğlu ile görüşmesi Cumhurbaşkanlığı adaylığını akıllara getirdi.