Bomba iddia! FETÖ elebaşı Gülen, öldü mü?

Ünlü ilahiyatçı Cevat Akşit, FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğünü ve bir Yahudi mezarlığına gömüldüğünü söyledi.

Güncellenme 27 Temmuz 2018 09:51

Son zamanların en bomba iddiası İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit tarafından ortaya atıldı. Akşit, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğünü, cesedinin ise ABD'de bulunan bir Yahudi mezarlığına gömüldüğünü söyledi.

Öldü iddiası

Bir haber sitesine açıklamalarda bulunan ilahiyatçı Akşit, "Gizli şeyleri söyletiyorsun bana... FETO öldürüldü, sağ değil. Yaşamıyor şu anda Yahudi mezarlığında mezarı da..." ifadelerini kullandı.

Yahudi mezarlığına gömüldü

Türk polisinin Gülen'i Türkiye'ye getireceğini belirten Akşit, polisler onun öldüğünü bildiği için böyle bir girişimde bulunmadığını, rahip Brunson'u vermezseniz onu vermeyiz dediklerini, FETÖ elebaşını çoktan öldürdüklerini, New Jersey'den öldüğünü, burada bulunan bir Yahudi mezarlığına gömüldüğünü, yok olup gittiğini ifade etti.

FETÖ tarafından tehdit edildi

FETÖ'ye karşı etkin mücadelesi ile tanınan Akşit, örgüt tarafından öldürülmek istendiğini açıklamıştı.

Bir süre önce örgüte yakın kaynaklar tarafından Fetullah Gülen'in kanser olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.