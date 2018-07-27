Bomba iddia! FETÖ elebaşı Gülen, öldü mü?
Ünlü ilahiyatçı Cevat Akşit, FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğünü ve bir Yahudi mezarlığına gömüldüğünü söyledi.
Son zamanların en bomba iddiası İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit tarafından ortaya atıldı. Akşit, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğünü, cesedinin ise ABD'de bulunan bir Yahudi mezarlığına gömüldüğünü söyledi.
Öldü iddiası
Bir haber sitesine açıklamalarda bulunan ilahiyatçı Akşit, "Gizli şeyleri söyletiyorsun bana... FETO öldürüldü, sağ değil. Yaşamıyor şu anda Yahudi mezarlığında mezarı da..." ifadelerini kullandı.
Yahudi mezarlığına gömüldü
Türk polisinin Gülen'i Türkiye'ye getireceğini belirten Akşit, polisler onun öldüğünü bildiği için böyle bir girişimde bulunmadığını, rahip Brunson'u vermezseniz onu vermeyiz dediklerini, FETÖ elebaşını çoktan öldürdüklerini, New Jersey'den öldüğünü, burada bulunan bir Yahudi mezarlığına gömüldüğünü, yok olup gittiğini ifade etti.
FETÖ tarafından tehdit edildi
FETÖ'ye karşı etkin mücadelesi ile tanınan Akşit, örgüt tarafından öldürülmek istendiğini açıklamıştı.
Bir süre önce örgüte yakın kaynaklar tarafından Fetullah Gülen'in kanser olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.