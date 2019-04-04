Bomba iddia! Davutoğlu ve Babacan, bir ay içinde parti kuruyor

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın bir ay içinde yeni bir parti kuracağı, CHP, MHP ve İyi Parti'den birçok ismin bu hareketin içinde yer alacağı ileri sürüldü.

Güncellenme 04 Nisan 2019 15:37

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi eski AK Partili isimlerin yeni partinin programını bu ay içerisinde açıklayacağı ve 2 ay içerisinde İyi Parti ile CHP'den yeni partiye geçişler olacağı iddia edildi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan gibi eski AK Partili isimleri yeni parti kurmak için harekete geçecekleri söylentileri AK Parti'nin eski Genel Başkan Yardımcısı tarafından doğrulandı.

Hareketin lideri Davutoğlu olacak

Artı Gerçek’te yer alan habere göre; geçmişte AK Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan isim, yeni siyasi hareketin bir ay içinde programını Türkiye'ye duyuracağını ve Ahmet Davutoğlu'nun harekete liderlik yapacağını belirtti.

Eski bakanlar da hareketin içinde yer alacak

AK Parti'nin eski Genel Başkan Yardımcısı, Ali Babacan'ın da başka bir parti çalışması içinde olduğu iddiasının gerçek olmadığını, Babacan'ın yeni bir oluşum yerine Davutoğlu'nun başında olduğu harekete katılabileceğini ifade etti. Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, geçmişte AK Parti'den bakanlık yapmış birçok ismin de yeni oluşumda yer alacağını ifade etti.

CHP ve İyi Partili isimler de partiye katılacak

Hareketin bir ay içinde topluma duyurulacağını ifade eden eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, iki aya kadar ise CHP'den MHP'den ve İyi Parti'den isimlerin de Davutoğlu'nun liderliğindeki harekete katılacağını söyledi.