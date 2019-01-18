Bomba iddia! CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesini bekliyor

Ünlü yazar Nihat Genç, CHP'lilerin yerel seçime Kılıçdaroğlu kaybetsin diye girdiğini iddia etti.

Güncellenme 18 Ocak 2019 17:35

Ortaya attığı iddialarla gündemden düşmeyen yazar Nihat Genç, CHP hakkında bomba ifadeler kullandı.

Muhaliflere eleştiri

CHP’nin halk dilinden uzak olduğunu dile getiren Genç, "Bira için, Mozart dinleyin, mini etek giyin" açıklamalarını yapan muhalifleri sert sözlerle eleştirdi.

Özenti bir durum söz konusu

Mozart dinleyince ülkenin kalkınmayacağını savunan Genç, bu durumun özenti olduğunu ve bundan daha vahim bir şey olmadığını söyledi.

Bazı CHP’liler halkın dilinden anlamıyor

Genç, CHP’li siyasetçilerin halka iç içe olmadığını, sağlıklı iletişim kuramadıklarını, Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan gibi isimlerin halkın dilinden anlamadığını ileri sürdü.

Seçime Kılıçdaroğlu kaybetsin diye giriyorlar

Eleştirilerinin dozunu daha da arttıran Genç, CHP'lilerin seçimlere "Kemal Kılıçdaroğlu kaybetsin" diye girdiğini iddia etti.

Genç, şu an yerel seçime gidildiğini, bütün vekillerin 'CHP başarısız olsun da biz sonra iktidar olalım' diye düşündüğünü, Tuncay Özkan ve Mansur Yavaş’ın siyaset yapacağını, CHP’nin şu an seçime girmesinin tek nedeninin 'Kılıçdaroğlu yenilsin' diye olduğunu belirtti.

Skandal ifadeler

Arkadaki CHP’li vekillerin hiç birinin öne çıkmak istemediğini dile getiren Genç, Kılıçdaroğlu için; "O önden gitsin de anasının a*ını görsün" diye düşündüklerini söyleyerek skandal sözlere imza attı.