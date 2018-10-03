Bomba iddia! AK Parti'nin Ankara adayı o bakan!

AK Parti'nin MHP ve İyi Parti tabanında da ilgi uyandıran Bakan Soylu'yu Ankara'dan aday göstereceği iddia edildi.

Güncellenme 03 Ekim 2018 10:17

"Ankara adayı yüzde 90 Soylu” başlıklı bir yazı kaleme alan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 31 Mart 2019 tarihinde yapılması planlanan yerel seçime ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.

Soylu’ya MHP ve İyi Parti de sempati duyuyor

Bakan Soylu’nun isminin Ankara için geçtiğini belirten Alçı, Soylu'nun siyasi duruşunun ve tavrının AK Parti tabanı dışında MHP’nin ve İyi Parti tabanında da sempati uyandırdığını iddia etti.

CHP de harıl harıl çalışıyor

CHP’nin de Ankara için harıl harıl çalıştığını belirten Alçı, kısa zaman öncesine kadar Mansur Yavaş ismine kesin gözüyle baktığını, ancak parti kulislerini yoklayınca işlerin değiştiğini gördüğünü söyledi.

Mansur Yavaş’a kırgınlık var

Alçı, Yavaş'ın aday gösterilme olasılığının hala olduğunu, fakat 2016'da Mansur Yavaş’ın partiden istifa etmesi ve giderken kendine yakın isimleri de götürmesi, 24 Haziran seçimlerinde İyi Parti'ye destek vermesi CHP’de ciddi bir rahatsızlık yarattığını ifade etti.

Alçı yazısına şu sözlerle devam etti:

“Fakat Süleyman Soylu gibi güçlü bir aday söz konusu olunca Kemal Bey'in kafasında ibre yeniden Yavaş'a dönebilir. Konuştuğum önemli bir CHP'li kaynak, 'Süleyman Soylu ismiyle sadece Mansur Yavaş başa baş yarışabilir. O zaman İYİ Parti'nin de desteğini alırız yoksa yeniliriz' yorumunda bulundu."