Bomba haber! Davutoğlu, hem CHP'yi hem de AK Parti'yi bölecek

Gazeteci Nuray Başaran, yeni oluşumun başında Davutoğlu'nun olacağını, hem CHP'den hem de AK Parti'den toplam 55 milletvekilinin katılacağını ileri sürdü.

Güncellenme 07 Mart 2019 10:49

Gazeteci Nuray Başaran, yeni kurulacak partiye CHP’den ve AK Parti’den yeni geçişler olacağını ve yaklaşık 50-55 milletvekilinin hazır olduğunu söyledi.

Oluşumda kimler var?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimlerin yeni bir oluşum aşamasında olduğu iddiaları siyaset kulislerinde heyecan yarattı. Gazeteci Nuray Başaran'dan da söz konusu iddialara ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi.

Parti kurduklarını saklamıyorlar

Yeni oluşumun liderinin Davutoğlu olduğunu iddia eden Başaran; ciddi bir ekibin çalışma içinde olduğunu, Babacan, Davutoğlu, Mehmet Şimşek, Selçuk Özdağ gibi isimlerin bu ekipte yer aldığını, birlikte hareket ettiklerini, birebir konuştuklarında 'evet parti kuruyoruz' dediklerini söyledi.

Bugüne kadar Erdoğan toparladı

Başaran; AK Parti’nin kurulduğu ilk gününden bu yana içerisinde ciddi kaynama olduğunu ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ayrılıkçı grupları iyi toparladığını, 16 yıllık iktidarın verdiği yorgunluk söz konusu olduğunu, kırgınlıkların ve çekişmelerin giderek arttığını belirtti.

İyi Parti beklenen etkiyi gösteremedi

İyi Parti’nin beklenen etkiyi gösteremediğini dile getiren Başaran, yeni bir ihtiyacın doğduğunu, AK Parti'de rahatsız olan bir grup bu kez Gül’den bir şey beklemeden harekete geçtiğini, bu oluşumun başında da eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu olduğunu, konuşmaktan kaçınmadıklarını, böyle bir çalışma yok demediklerini ve 31 Mart seçimlerini beklediklerini söyledi.

“50-55 milletvekilinden söz ediliyor”

Başaran; yeni oluşumda sadece AK Parti içinden değil, CHP’den de kendilerine katılımlar olacağını, milletvekilleri ile görüşmeler yaptıklarını, CHP’li ve AK Partili bazı vekillerin de bu partiye geçeceğini, toplam 50-55 milletvekilinden söz edildiğini, Meclis’te grup kurmak için bu sayının yeterli olduğunu belirtti.

“1 Nisan’da deklarasyon yayınlayacaklar”

1 Nisan deklarasyon yayınlanacağını belirten Başaran, Eylül'de de partileşme ye gidecek bir grup kurduklarında zaten sorunları kalmadığını, sözü edilen milletvekillerinin sayısının bu kadar olması durumunda hiçbir sıkıntının olmayacağın, İyi Parti’den milletvekili almayacaklarını söylediklerini ifade etti.

“Çok cesurlar”

Başaran çekirdek kadro ile konuştuğunu söyleyerek; “Yani Türkiye'nin şartlarına göre ihanet ettiler noktasında bir operasyon olursa, sizde kim FETÖ'ye yakın kim değil, şu anda tabii biz Savcı ya da Hakim değiliz ama herkes olabiliyor. Bu şartlarda böyle bir şeyden korkmuyorsunuz mu diye sordum 'korkmuyoruz, bizi içeride atabilirler' dediler. Çok cesurlar yani…” ifadelerini kullandı.