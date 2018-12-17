Bomba Abdullah Gül iddiası! Çok sayıda milletvekili ile...

Abdullah Gül'ün çeşitli partilerden ayrılacak 55 milletvekili ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasi operasyon hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

Güncellenme 17 Aralık 2018 13:55

AK Parti’nin kurucuları arasında olan ve başbakanlık, dışişleri bakanlığı ve cumhurbaşkanlığı yapan Abdullah Gül’ün aktif siyasete geri döneceği iddia edildi.

Ayrışma Gezi’de başladı

Milliyet’in haberine göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Gezi olayların sonrasında ayrışma yaşandı.

Gül’ün gerekçesi ne?

Habere göre Gül, bu ayrışmaya bazı gerekçeler gösterdi. Buna göre Gül, cumhurbaşkanlığı görevi bittikten bir süre sonra Kayseri’yi ziyaret ettiğini, aynı gün AK Parti’nin Kayseri il teşkilatı binaya kilit vurarak çaycı dâhil herkesi izinli ilan ettiğini, o gün oraya gitmesinin sebebinin AK Parti’ye kayıt olmak olduğunu söyledi.

Nisan ayında neler olacak?

Bu olayın gizli kalmasının sebebinin sorgulandığı haberde, Gül’ün Ocak ayı itibarıyla bazı çalışmalara başlayacağı ve Nisan ayında bu çalışmaları bazı eylemlerle tamamlamayı planladığı öne sürüldü.

Gül’e destek verenler kim?

Haberde; Abdullah Gül’ün önemli bir siyasetçinin lojistik desteği, bir medya patronunun yol göstericiliği, tanınmış iki STK başkanının mıntıka temizliği ve bakanlık yapmış vekillerin de olduğu grupla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘siyasi operasyonlara’ hazırlandığı bilgisi de yer aldı.

55 milletvekilinden oluşacak partiye lider olacak

İddiaya göre Gül bu kapsamda, bazı partilerden ikna edilecek ve dört ay içinde ayrılacak ya da ayrılmaya ikna olacak 55 milletvekili kuracağı partiye liderlik edecek.