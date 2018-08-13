Bolu halkı ABD'ye böyle tepki gösterdi!

Bolu halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çağrısına uyarak döviz bürolarına akın etti.

Güncellenme 13 Ağustos 2018 15:29

Bolu’da halk, ABD ile Türkiye arasındaki gerilim nedeni ile dövizde yaşanan dalgalanma sonrası döviz bürolarına akın etti. Döviz bürolarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

ABD’ye tepki

ABD’de ile yaşanan kriz sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yastık altındakileri çıkarın çağrısına uyan Bolulu vatandaşlar, ellerindeki dövizleri bozdurarak ABD’ye tepki gösterdi. İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosunda dolarlarını bozdurmak için gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, vatandaşlar döviz birikimlerini TL yaptı.

Hac parasını bozdurdu

Döviz bürosunda kuyrukta bekleyen Çetin Özkoç, “Ben hac için döviz biriktirmiştim ama Cumhurbaşkanının da dediği gibi Türk lirasının değeri düşüyor. Ben de mecburen bozduracağım. Türkiye'nin menfaati için bozduracağım" dedi.