Bolton, Türkiye ile görüşmelerin devam edeceğini açıkladı
Bolton, Türkiye ile diyalog halinde olduğunu ve önümüzdeki hafta da askeri düzeyde irtibatın sürdürüleceğini açıkladı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türk ve ABD heyetlerinin Suriye hakkındaki görüşmelerinin gelecek hafta da devam edeceğini belirtmişti.
Bolton, “Türkiye ve Suriye ile durumun kötüleşmesine izin vermememiz kritik önemde” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la bir araya gelen Bolton, Suriye’deki son gelişmeler hakkında bilgi almıştı.
Öte yandan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet 5 Şubat'ta ABD'ye gidiyor. Washington'da yapılacak toplantıda Suriye, PKK ve konsolosluk konularının ele alınacağı öğrenildi.