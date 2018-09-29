Boğazına bıçak dayayan eşini affetti

Adana'da eşinin üzerine kuma getiren ve eski eşini sokak ortasında yarım saat döven Murat C.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Güncellenme 29 Eylül 2018 10:34

Adana’da yaşayan 27 yaşındaki Murat C. 12 Şubat’ta kendisi ile barışmak isteyen 2 çocuğunun annesi eşi 27 yaşındaki Gamze C.’yi sokak ortasında boğazına bıçak dayayıp öldüresiye dövmüştü.

İfadesi ortaya çıktı

Sabah’ın haberine göre tutuklanan şahıs, eşinin cep telefonunda biriyle konuştuğunu, bu sırada 'Kiminle konuşuyorsun?' diye sorduğunu ve telefonu elinden aldığını, tartışma sırasında birlikte yere düştüklerini, bıçağı kendisini yaralamak için çıkardığını söyledi.

Gamze C. de, "Çocuklarımla mağduruz. Tahliyesini istiyorum" diyerek şikâyetçi olmadı.

Mahkeme, suç vasfının değişmesi ve delillerin toplanmış olması gerekçesiyle Çiçin'i tahliye etti.

Eşinin üzerine kuma getirmiş

İddiaya göre, Murat C. isimli şahıs, eşinin üstüne getirdiği kumayı da dövdü ve terek edildi. Murat C. daha sonra eski eşini iş çıkışında rehin aldı ve yarım saat boyunca sokak ortasında dövdü.

Hastaneye kaldırılan genç kadının ise burnunun kırıldığı, kafasına ağır darbe aldığı tespit edilirken iki gözü de morarıp kapandı.