Boğaz ağrısını böyle giderin!

Soğuk havaların başlaması ile birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarında da artış görülür. Bu sebepten ortaya çıkan boğaz ağrısı ile nasıl baş edilir?

Güncellenme 10 Aralık 2018 13:23

Boğaz ağrısı pek çok hastalığın habercisi olabilir. Boğazda hassasiyet ve yanma gibi şikayetler genellikle enfeksiyonun habercisidir. Uzmanlar boğaz ağrısından korunmanın yollarını anlattı. Virüs enfeksiyonlarına karşı doğrudan bir tedavi yoktur ve antibiyotiklerden etkilenmezler. Ancak boğaz ağrısının yanı sıra burun tıkanıklığı, geniz akıntısı gibi ek bulgular mevcutsa bunlara yönelik bir tedavi yolu bakılabilir. Yapılması gereken doğal yöntemler ise bol sıvı, dinlenme, ve ağrı kesicilere başvurulabilir. Bağışıklık sisteminin etkisine bağlı olarak iyileşmeler yaklaşık bir haftalık süreyi bulabiliyor.

Bazı bakteriyel enfeksiyonlar nadir görülmekle birlikte çocuklarda görülebiliyor bu durumda bir uzman desteğine başvurulup uygun antibiyotiklerle tedavi görülebilir.

Bakteriyel enfeksiyonlarda görülen şikayetler boğaz ağrısı, yutkunmada güçlük, ateş genellikle 38.3 üzerinde görülür ve dirençlidir. Eğer bademciklerde bir sorun varsa şişmenin yanı sıra beyaz iltihabi döküntülerde görülebilir.

Bakteriyel boğaz ağrılarında genellikle hapşırık, öksürme, burun akıntısı gibi sorunlar görüleceği gibi diğer bulgular genellikle silik veya hiç olmaz.

Nadir görülmekle birlikte boğaz ağrısının enfeksiyon dışı nedenleri de bulunuyor. Bunlarda reflüye bağlı ağrılar, bazı tümörleri kirli ve sigaraya maruz kalma sonucu kronik tahriş, aşırı bağırma, sağlıklı burun solunumun gerçekleşmemesine bağlı ağız yoluyla nefes alma ve sonucunda boğaz kuruluğu olarak sayılabilir.

2 haftadan uzun süren boğaz ağırlarında diğer nedenlerin belirlenmesi için doktor muayenesi önerilmektedir. Boğaz ağrısı şikayeti olan kişilerin bol sıvı tüketmeleri önerilmektedir. Gün içerisinde tüketilen içeceklerin çok sıcak veya çok soğuk olmamasına dikkat etmek gerekir. Boğazın rahatlanması için pastil, gargara veya doğal bitki çaylarından destek almak gerekir.