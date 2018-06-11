Bob Marley'in hayatı film oluyor

Bob Marley'in oğlu babasının hayatını filmleştirmek için kolları sıvadı.

Güncellenme 11 Haziran 2018 10:25

Babası Bob Marley’in hayatını film yapmaya hazırlanan en büyük oğul Ziggy Marley, çalışmalara başladı. Merkeze Bob Marley'i alan film, izleyicilere ünlü müzisyenin müzik ve özel yaşamından kesitler sunacak.

Oyuncular netleşmedi

Ünlü yıldızın hayatı geçen yıllarda Marley ismi ile belgesel olmuş ve yaşamının bir kısmı beyazperdeye taşınmıştı. Bu filmle ise Bob Marley'in ismi daha geniş kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Filmde rol alacak oyuncuların kim olacağına dair ise halen netleşen bir durum yok.

Ziggy Marley senaryo ekibinde yer alacak

Babası Bob Marley gibi müzisyen olan Ziggy Marley, yapımcılığını üstlendiği ve geçtiğimiz yedi yıl içerisinde yayınlanmış üç belgesel ve bir konser filmiyle babasının mirasını yeni nesillere ulaştırmayı amaç ediniyor. Paramount Pictures’la güçlerini birleştiren Ziggy Marley’nin söz konusu filmin senarist ekibinde de yer alacağı tahmin ediliyor.