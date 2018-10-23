BMW yine araçlarını geri çağırdı!

BMW, 2010 ile 2017 yılları arasında piyasaya sürdüğü 4 ve 6 silindirli aracı egzozundaki arıza nedeni ile geri çağırma kararı aldı.

Güncellenme 23 Ekim 2018 17:01

Alman otomotiv devi BMW, 2010 ile 2017 yılları arasında piyasaya sürdüğü 4-6 silindirli farklı modellerdeki 1 milyondan fazla ilave aracı egzoz riski nedeni ile geri çağırdı.

Egzozdaki hata nedeni ile geri çağrıldı

Konuyla ilgili açıklama yapan dev firma BMW, bazı dizel araçların “egzoz sisteminde yangın çıkarabilecek bir riskten" dolayı gönüllü olarak geri çağrıldığını duyurdu.

Güney Kore’de 30 araçta yangın çıkmıştı

Bu senenin Ağustos ayında, Güney Kore’de egzoz gazının devir daimini sağlayan modüldeki teknik bir hatanın 30 araçta yangına yol açmasından dolayı özür dileyen BMW, Avrupa ve bazı Asya ülkelerinde 480 bin aracını geri çağırmıştı.

Toplam 1,6 milyon aracı geri çağırdı

Bu hamle sonrası ise dünya çapında BMW’nin toplamda geri çağırdığı otomobil sayısı, 1,6 milyon olacak.

Arızalar ücretsiz değiştirilecek

Şirket, araçların egzoz gazının devir daimini sağlayan modülünü kontrol edecek ve herhangi bir arıza varsa parçaları ücretsiz olarak değiştirecek.

4-6 silindirli araçlar geri çağrıldı

Bahsi geçen araçların 2010 ile 2017 yılları arasında üretilen 4 ve 6 silindirli farklı modeller olduğu belirtildi. Almanya’da 328 bin aracın gönüllü geri çağırmadan etkilendi.