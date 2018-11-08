BMW ve Mercedes, o hizmetlerde ortaklığa gidiyor

BMW ve Daimler’in bazı mobil hizmetlerde ortaklığa gitme kararı aldıkları ve AB Komisyonu'na taahhütte bulundukları belirtildi.

Güncellenme 08 Kasım 2018 15:12

Almanya merkezli otomotiv devleri BMW ve Daimler’in araç paylaşımı, taksi, park ve şarj istasyonu gibi mobil hizmetlerde birleşme kararı aldıkları ortaya çıktı.

AB Komisyonu'ndan konuya dair yapılan açıklamada, BMW ve Daimler'in mobil hizmetlerini birleştirmelerinin sektörde rekabeti olumsuz etkilemeyeceği ve bu sebeple bahsi geçen işlemim onaylanmasına karar verildiği vurgulandı.

Komisyona, taahhütler verildi

Açıklamada, rekabete engel olunmamasını düşünerek firmaların Berlin, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Minih ve Viyana’da araç paylaşım hizmetlerine yönelik AB Komisyonu'na çeşitli taahhütler verdiği kaydedildi.

Hangi hizmetlerde ortaklığa gidilecek

İki otomotiv devi arasındaki bu anlaşma ile araç paylaşım birimleri olan Car2Go ve DriveNow, mobil uygulama ile taksi çağırma, park ve elektrikli araba şarjı istasyonları gibi alanlarda yarı yarıya ortaklığa gidilecek.

Verilen garanti kapsamında BMW ve Daimler, rekabetin devam etmesi için bu şehirlerde uygulamalarını başka platformlarla paylaşacak.

AB Komisyonu rekabetleri de denetliyor

Avrupa ülkelerindeki firmaların sektörlerinde rekabete aykırı hareket edip etmediklerini AB Komisyonu belirliyor. Komisyon, söz konusu incelemede rekabete aykırı durum tespit ederse buna yönelik tedbirler alabiliyor ve şirket birleşmelerini engelleyebiliyor.