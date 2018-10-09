BM'den Cemal Kaşıkçı açıklaması!

BM İnsan Hakları Komisyonu, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin bir an önce ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 09 Ekim 2018 13:08

BM İnsan Hakları Komisyonu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasından dolayı çok ciddi endişe duyduklarını açıkladı. Açıklamada, Kaşıkçı’nın akıbetinin bir an önce ortaya çıkarılması gerektiği belirtilerek Suudi Arabistan ve Türkiye’ye çağrıda bulunuldu.

Erdoğan: Bu işin takibindeyim

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim Salı günü giren gazeteci Cemal Kaşıkçı, o günden sonra ortadan kayboldu ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Dünya gündemine oturan Kaşıkçı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu işin takibindeyim, sonuç alınır alınmaz tüm dünyaya duyuracağım" açıklamasını yaptı.

Türkiye, arama izni istedi

Türk güvenlik güçleri ise Washington Post yazarı Kaşıkçı'nın bulunması için, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda arama izni istedi.

Washington Post, son görüntülerini yayınladı

Öte yandan, kayıp gazeteci Kaşıkçı’nın konsolosluğa giriş anına ait görüntüler ortaya çıktı. Washington Post, Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra bir daha görülmeyen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsünü yayınladı.

Başkonsolosluğa girdi ama çıkamadı

Emniyetin verdiği bilgiye göre, evlilik işlemleri için 2 Ekim’de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’ndaki randevusuna giden Cemal Kaşıkçı'nın (Jamal Ahmid H. Khashoggi) Başkonsolosluk’tan çıkmadığı tespit edildi.

2 Uçak Suudi yetkili İstanbul’a gelip, gitti

İddiaya göre, 15 Suudi yetkilinin 2 uçakla İstanbul’a geldi, aynı saatlerde Başkonsolosluk’ta bulunan yetkililer, daha sonra ayrılarak geldikleri ülkelere döndü.