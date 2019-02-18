BKM'den "Organize İşler" açıklaması! Neden Netflix'te yayınlandı?

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın Netflix'te yayınlanmasına tepki gelmesi üzerine BKM açıklama yaptı.

Güncellenme 18 Şubat 2019 09:55

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği ve serinin ikinci filmi olan “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” 1 Şubat’tan itibaren vizyona girdi. Filmin daha sinemadayken Netflix'te gösterilmesine sektör temsilcileri tepki gösterince BKM açıklama yapmak zorunda kaldı.

Yapılan açıklamada; filmin 1 Şubat’ta vizyona girdiği hatırlatılarak, vizyonu devam eden filmin üçüncü haftasında hem sinemalarda hem de Netflix üzerinden gösterime devam ettiği belirtildi.

“Türk sinemasını daha iyi yere taşıyacağına eminiz"

“Organize İşler Sazan Sarmalı” filminin Netflix sayesinde Türkiye dahil 190 ülkede yayınlanacağı ifade edilen açıklamada, "BKM olarak, sonuna kadar desteklediğimiz ve yasalaşmasından büyük memnuniyet duyduğumuz sinemalarla ilgili düzenlemenin; kampanyalar ve yazılımlarla ilgili kısmının yürürlüğünün, teknik ve ticari nedenlerle 1 Temmuz 2019'a ertelenmiş olmasına rağmen, filmlerimizin vizyon tarihini ertelemedik ve sezon için hazırladığımız tüm filmlerimizi vizyona çıkarma kararı aldık. Sektörümüzde yaşanan krizde ve değişen dünya koşullarında sinemayı ayakta tutmak adına Netflix ile yaptığımız bu anlaşmanın Türk sinemasını daha iyi yere taşıyacağına eminiz" denildi.

Sadece “Organize İşler Sazan Sarmalı" Netflix’te yayınlanacak

Açıklamada; filmin gişe rakamlarının beklenen düzeyde devam ettiği, İstanbul'a ait bir filmi dünya çapında milyonlarca izleyiciye sunma kararı aldıkları, Türk sinemasının da aynen Türk dizilerinde olduğu gibi dünya seyircisi ile buluşmasına önayak olacağı, bu gelişmenin Türkiye’ye ve Türk sinemasına büyük katkıları olacağı, bu özel anlaşma ile filmin dünyanın her yerinde yaşayan sinema seyircisine izletme imkanı bulunduğu, Netflix ile yapılan anlaşma sadece "Organize İşler Sazan Sarmalı" filmi için geçerli olduğu, diğer BKM filmlerinin yalnızca sinemalarda gösterime gireceği belirtildi.