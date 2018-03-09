Bizimkilerin Cafer'i Ercan Yazgan hayatını kaybetti!

Bir dönemin ünlü oyuncusu Ercan Yazgan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güncellenme 09 Mart 2018 09:25

Ünlü oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti. Bizimkiler dizisinde Kapıcı Cafer, Kaygısızlar dizisinde Memnun Kaygısız karakterlerine hayat veren Ercan Yazgan’ın bu gece 23.45’te hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hastane duyurdu

Acı haberi ise tedavi gördüğü hastane sosyal medya hesabında duyurdu. Saygı Hastanesi yaptığı açıklamada, "Sanat dünyasının sevilen ismi Necip Ercan Yazgan, İskemik serebrovasküler hastalık tanısıyla hastanemiz nöroloji kliniğinde medikal tedavisi devam ederken 3 Mart 2018 tarihinde gelişen solunum yetmezliği nedeniyle hastanemiz yoğun bakım servisine kaldırılmış, yoğun bakım takibinde iken gelişen hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 23.05'te kalbi durmuş, yapılan tüm müdahelelere rağmen geri döndürülememiş olup 23.45'te hayata gözlerini yummuştur. Sanat dünyasına uzun yıllar hizmet etmiş böyle bir değerin kaybı için başta yakınları olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun” denildi.

Kamuoyuna Duyurulur,



Sanat dünyasının sevilen ismi Necip #ErcanYazgan

İskemik serebrovasküler hastalık tanısıyla hastanemiz nöroloji kliniğinde medikal tedavisi devam ederken 3 Mart 2018 tarihinde gelişen solunum https://t.co/vQqG3ODi5R — Saygı Hastanesi (@SAYGI) 8 Mart 2018

Ercan Yazgan kimdir?

Ünlü oyuncu Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946’da Sinop’ta dünyaya geldi. Oyuncu Buket Dereoğlu ve Billur Yazgan’ın da babası olan Ercan Yazgan’ın yıldızı 1986-1988 yılları arasında TRT'de yayınlanan başrollerini Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un oynadığı Perihan Abla dizisinde parladı. Dizide şoför İsmet karakterini canlandırdı.

Ardından ise Bizimkiler ve Kaygısızlar dizilerinde hayat verdiği karakterlerle başarılı bir oyunculuk sergiledi. 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan "Bizimkiler" adlı dizide ise Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıktı. Vefat eden oyuncu Ercan Yazgan, kariyer hayatı boyuncu birçok dizi ve sinemada rol aldı.

Buket Dereoğlu

Billur Yazgan