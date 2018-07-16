Bitter çikolatadan uzak durun!

Uzmanlar yaptıkları araştırmalarda kişilerin uyumalarına yardımcı olan besinler ve uyumalarının önüne geçen besinleri sıraladı.

Güncellenme 16 Temmuz 2018 10:26

Yapılan araştırmalar kapsamında muz ve kabuklu yemişlerin yeme de bir engel yokken bitter çikolatadan uzak durmak gerektiğini uzmanlar tarafından açıklandı. Rahat ve huzurlu bir gece uykusu için tüketilmesi gereken yiyecekler şunlardır:

Uykuya yardımcı besinler

Muz

Magnezyum ve potasyum bakımından zengin olan muz, kas gevşemesine yardımcı oluyor. Tüm bunların yanı sıra içerisinde bulunan karbonhidrat miktarı uyumayı kolaylaştırıyor.

Süt

İçerisindeki amino asitler vücudun seroton üretimini artırmaktadır. Serotin ise vücudun sakinleşmesine ve rahat bir uyku uyunmasına yardımcı olmaktadır.

Fındık

Fındık içerisindeki zengin besin kaynakları kişinin uykuya geçişini kolaylaştıracaktır. İnsan vücudu için son derece sağlıklı mineraller bulunmaktadır. Kalsiyum bakımından zengin olan besinler, uykuyu destekleyici etkiye sahiptir.

Uzak durulması gereken yiyecekler

Bitter

Sağlıklı tatlılar arasında yer alıyor olsa bitter çikolatayı yatma saatine yakın asla tüketmeyin. Normal çikolataya göre fazla kafein içermesine bağlı olarak uykuya geçişte zorluk yaşayabilirsiniz.

Dondurma

Yağ ve şeker karışımından yapılan dondurma, kas gevşetme etkisinin yanı sıra beyni harekete geçiren bir etkiye sahiptir. Bu neden uyumadan önce dondurma tüketmemeye özen göstermek gerekir.

Tuzlu besinler

Tuz oranı yüksek olan yiyecekler kişinin uykusunu olumsuz derecede etkilemektedir. Gece boyu susuzluk yaşatacağından sürekli su içme ihtiyacı hissettirebiliyor. Bu durumda uyku kalitesinin bozulmasına yol açmaktadır. Aynı zaman bu tür yiyecekler MSG içermektedir.