Bitcoinin Değerini Ne Belirliyor ?

Bitcoin’in kendiliğinden, yani doğasından gelen bir değeri olmadığı gibi insanların kabulüyle değer kazandığını söylemek doğru olur

Güncellenme 20 Kasım 2017 15:56

Bitcoin’in kendiliğinden, yani doğasından gelen bir değeri olmadığı gibi insanların kabulüyle değer kazandığını söylemek doğru olur. Onun değerini piyasasındaki arz ve talep koşulları belirliyor. Talep artınca fiyatı artıyor, düşünce değeri azalıyor. Dolaşımda sınırlı miktarda Bitcoin bulunuyor. Yeni Bitcoin yaratmanın önceden belirlenmiş bir prosedürü ve limiti olduğu için arza göre talep hızlı artınca, Bitcoin değer kazanıyor. Bu yönüyle forex piyasalarına çok benzediği aşikar. Bitcoin almak için paranızın karşılığı kadar bitcoin almanızın yanı sıra btcusd paritesinde işlemde yapabilirsiniz.

Öncelikle Bitcoin kullanabilmeniz için bir cüzdan oluşturmanız gerekmektedir. Bu sanal cüzdanınızı cep telefonunuzda, bilgisayarınızda oluşturabileceğiniz gibi internet üzerinde bulunan web servislerinden de yararlanabilirsiniz. Kişi başına cüzdan sınırı bulunmuyor. Dilediğiniz kadar cüzdan oluşturabilirsiniz. Üstelik oluşturacağınız cüzdan için özel bilgilerinizi vermenize de gerek yoktur. Oluşturacağınız bu sanal cüzdan ile para alabilir, para gönderebilir hatta alış veriş bile yapabilirsiniz.

Bitcoin Yatırım Aracı Olarak Kullanılabilir mi?

Bitcoin, bir yatırım aracı olarak kullanılabilir. Ona değer katan şey arz talep miktarı olduğu için değeri çok sık değişiklik gösteriyor ve bu dalgalanmalar ister istemez insanların ilgisini çekiyor. Üstüne üstlük transferi ve yapılan işlemlerin anlık yapılabilmesi onu diğer yatırım araçlarından bir adım öne çıkarıyor. Tabii bir de spekülatörler bulunuyor. Popülaritesi artıkça değerinin artacağı beklentisi insanları Bitcoin yatırımına yönlendiriyor.

Örneğin GalaFX’e btcusd paritesini takip ederek, yükseleceğini düşündüğünüz zaman imkanlarınız dahilinde btcusd alış yapabilirsiniz. Hatta düşeceğini tahmin ettiğiniz zaman satış yapabilirsiniz. GalaFX’de yapacağınız bu işlem standart olarak yapamayacağınız bir durumdur. Çünkü GalaFX üzerinden bitcoine çift yönlü yatırım yapabilmektesiniz.

Örnek olarak buradan BTCUSD paritesinin hesap çeşitlerine göre değerlerini inceleyebilirsiniz.