İslam alimlerine soruldu ‘Bitcoin helal mi?’ İslam alimi Bitcoin’in helal olduğunu açıladı.

Güncellenme 18 Nisan 2018 15:47

Endonezyalı İslam alimi Muhammad Abu Bakar, şeriat kanunlarına göre Bitcoin’in caiz olduğunu açıkladı.

Geçtiğimi yıl yükselişiyle birlikte değer kazanan ve gündemden düşmeyen Bitcoin ve buna alternatif olarak ortaya çıkan paraların İslam’a göre uygun olup olmadığı uzun zamandır tartışılmaktaydı.

Endonezyalı İslam alimi olan Muhammad Abu-Bakar tarafından yapılan çalışma sonucunda Bitcoin ve diğer kripto paralara yönelik yapılacak yatırımların caiz olduğu sonucuna varıldı.

Yasal para birimi oldu!

Çalışma sonucunda ortaya çıkan sonuçların yanı sıra İslam alimi Abu-Bakar aynı zamanda Almanya’nın Bitcoin’i yasal bir para birimi olarak kabul etmesinin de üzerinde durdu ve şu açıklamada bulundu:

“Bitcoin, küresel borsalar tarafından piyasa değeri tanınması ve birçok firma tarafından bir ödeme aracı olarak kabul edilmesi bakımından caizdir. Öte yandan, birçok insan kişisel ticaretlerinde Bitcoin kabul etmektedir.”

Bitcoin değer kazandı

Basında yer alan haberlere göre geçtiğimiz haftalarda Bitcoin’in 1.000 dolar değer kazanmasının altında yatan en büyük etkenin İslam alimi Abu-Bakar’ın Bitcoin hakkında yaptığı açıklamalar olduğunu vurguluyor.

Önümüzdeki günler İslam dünyasının Bitcoin’e karşı olan olumsuz bakış açısının da kırılması ile birlikte bu artışın daha da yükseleceği ön görülüyor.