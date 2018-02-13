Birleşmiş Milletler'den Türkiye’ye sürpriz ziyaret

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri 14-17 Şubat tarihlerinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Söz konusu ziyarette mülteci vurgusu öne çıkacak.

Güncellenme 13 Şubat 2018 23:28

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Komiser Grandi’nin, ülkemizde bulunduğu süre içerisinde üst düzey temaslar gerçekleştirmesi, ayrıca İstanbul ve Ankara’da çeşitli incelemelerde bulunması öngörülmektedir.

Mülteci konusu öne çıkacak

Söz konusu ziyaret, 3.5 milyonu aşkın Suriyeliyi misafir eden Türkiye’nin, ‘dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak’ bu konuda yaptığı özverili çalışmaların uluslararası kamuoyuyla bir kez daha paylaşılmasına vesile olacaktır” denildi.