Birleşik Dünya Devleti kurucusu Timuçin'den iddialı açıklamalar

Birleşik Dünya Devleti kurucusu Timuçin, Türkiye'deki var olan krizi 6 ayda bitireceklerini iddia etti.

Güncellenme 16 Temmuz 2018 16:03

Birleşik Dünya Devleti kurucusu Enis Timuçin, 2012’den beri bu konuda Türkiye ve birçok ülkede çok gizli bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Timuçin; “Birleşik Dünya Devleti’nin (BDD) amacı; dünyayı tüketen, savaştan ve kandan beslenen, insan onurunu yok eden, inançları birer silaha dönüştüren ve kendi çıkarları uğruna insanlığı sömüren bütün güçlere karşı etkin bir güç oluşturmaktır. Şu anda var olan sistemlerin hiçbirisi gerçek anlamda insan ırkını ve de gezegenimizi koruyacak bir niyet ve anlayışa sahip değildir. Öyle olmasaydı dünya zaten bu halde olmazdı. Onun için insanlık olarak birleşmemiz ve bize dayatılan bu vahşi sömürü düzenine karşı zeki bir savunma stratejisi geliştirmemiz şart. Aksi halde dünyayı geri dönüşü olmayan büyük çaplı bir kıyım bekliyor.” dedi.

“Yepyeni bir alışveriş ve ticaret modelini getireceğiz”

Timuçin sözlerine şöyle devam etti, ‘’Birleşik Dünya Devleti olarak dünyada bugüne kadar uygulanmamış yepyeni bir alışveriş ve ticaret modelini getireceğiz. Bu dünyada Birleşik Dünya Devleti vatandaşı olup sisteme dahil olan her bireye, ister marketten alışveriş yapsın, ister uçak bileti, benzin veya araba satın alsın, isterse okula kayıt yaptırsın, sağlık harcaması yapsın veya faturalarını ödesin fark etmeksizin eğitim, sağlık, gıda, turizm, sanayi, giyim, yakıt, elektronik vb. tüm sektörlerde %5 ila %30 aralığında anında indirim uygulanacak ya da indirim tutarı hemen o esnada hesabına yatırılacaktır. Örneğin 500 bin TL’lik araç veya ev satın aldınız, ortalama 100 bin TL’si Birleşik Dünya Devleti tarafından karşılanacaktır. Böylelikle, bütün vatandaşlarımızın alım güçlerinin ortalama %5 ila %30 aralığında artması sağlanacak, buna karşın hiçbir vatandaşımız hiçbir zaman BDD’ye borçlandırılmayacaktır” dedi.

“Türkiye’deki ekonomik krizi bitirmiş olacağız”

Bugün dünyada yaşanan ekonomik krize de değinen Timuçin; “Şu anda dünya genelinde birçok ülkede devam etmekte olan ekonomik bir kriz olduğunu biliyoruz. Ancak beklenen büyük çaplı global ekonomik krizin tetikleyicisinin Türkiye olacağını öngörüyoruz. O nedenle Türkiye’nin içerisinde bulunduğu bu Dolar ve Euro krizini aşması dünyadaki ekonomik dengeleri de olumlu yönde etkileyecektir.” dedi. Sözlerine, eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti’yle bir anlaşma sağlayabilirlerse 6 ay içerisinde doları yeniden 3 TL seviyesine, Euro’yu da 3,5 TL seviyesine çekebileceklerini söyleyerek devam eden TİMUÇİN: “Bunun karşılığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden kişisel hak ve özgürlüklerin önünün açılması, kadın haklarının korunması, çocuk istismarının önüne geçilmesi, tabiat ve hayvan haklarının ve de SİT alanlarının korunması noktasında daha da yasal iyileştirmeye gidilmesini talep edeceğiz. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti’yle bir anlaşma sağlamamız ve de bunlarla ilgili yapıcı adımların atılmasıyla beraber, biz bu sistemi pilot ülke olarak ilk Türkiye’de uygulayacak ve böylece 6 ay içerisinde Türkiye’deki ekonomik krizi bitirmiş olacağız. Bu pilot uygulamayla da dünyanın yeni sisteminin nasıl olacağını ve mevcut küresel sistemin etkisizleştirilerek halkların nasıl güçlendirileceğinin formülünü ortaya koymuş ve de göstermiş olacağız.” dedi.

“6 ay içerisinde dolar ve Euro krizini tamamen ortadan kaldırmış olacağız”

TİMUÇİN, “Türkiye’deki Dolar ve Euro krizini gidermeyi nasıl başaracaksınız?” sorusuna yanıt olarak ise şu açıklamada bulundu: “Resmi kuruluş tarihimizden sonra TL karşılığında Dolar ve Euro bozduran kişi veya kurumlar, yürürlükte bulunan o günkü döviz kurunun karşılığında normalde almaları gereken Türk Lirasının %5 ila %10 fazlasını almış olacaklar. Böylece 6 ay içerisinde dolar ve Euro krizini tamamen ortadan kaldırmış olacağız.”

“Hedef bütün dünya”

Listelerinde sadece Türkiye’nin olmadığını da belirten TİMUÇİN: “Bugün Türkiye gibi farklı alanlarda kriz yaşayan başka ülkeler de var. Bunları şu anda gündemimiz içerisinde değerlendiriyoruz. Bu noktada Avrupa’dan Amerika kıtasında, İskandinavya’dan Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika’ya kadar pek çok ülkeyi değerlendirmekteyiz. Bu noktada hangi ülkeler ile insan, doğa ve hayvan haklarının iyileştirilmesi noktasında bir anlaşma içerisine girersek, çok kısa bir süre içerisinde o ülkelerdeki krizi de aynı şekilde gidermiş oluruz.” dedi ve ekledi: “Aslında Birleşik Dünya Devleti’nin ortaya koyacağı model, bütün dengeleri sarsacak, var olan kapitalist sistemin parametrelerini yıkacak ve dünyadaki sosyoekonomik gidişatı kökten değiştirecek bir zekaya ve altyapıya sahiptir.”

“Herkesin alım gücünü ortalama %20 oranında arttıracağız”

TİMUÇİN, “Bizler hiçbir vatandaşımızdan ne vergi ne de hiçbir işlem için ücret almayacağız. Aksine BDD’nin sistemine dahil olan herkesin alım gücünü ortalama %20 oranında arttıracağız. Bizim buradaki hedefimiz, kesinlikle hiçbir ideoloji, inanç, ülke veya aidiyet değildir. Biz, insanlığı, gezegeni ve üzerinde yaşayan canlı türlerini sömüren, silahtan ve kandan beslenen bütün sistemleri iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bunun için savaşa, kana veya ölüme gerek yok. Bizim hayata geçireceğimiz sistemler her türlü savaşın, şefkat ve merhametsizliğin, sömürünün karşısında olacak ve var olan sömürü sistemlerini kendi içinde eriterek durdurulamayacak bir şekilde yoluna devam edecektir.” dedi.

Birleşik Dünya Devleti’nin sadece ekonomik bir hamle olmadığını, esas itibariyle iyilik ve adalet yolunda mücadele eden güzel insanların insanlığa armağan edeceği kutlu bir miras olduğunun altını da çizen Enis Timuçin: “Birleşik Dünya Devleti’nin resmi kuruluş tarihine kadar vatandaşlık başvurusunda bulunanlar sadece BDD vatandaşı değil, aynı zamanda kurucu vatandaş unvanına ve kimliğine sahip olacaklar ve de ekstra birçok sosyal ve ekonomik haktan faydalanacaklardır. Böylelikle bu ilk vatandaşlarımız, yüzyıllar geçse bile gelecek nesillerce bu devletin kurucuları olarak hep saygıyla anılacak ve kendi çocuklarına bu kutlu mirası bırakacaklardır” dedi.