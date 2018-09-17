Bireysel Emeklilik Sistemi ile Geleceğinizi Güvence Altına Almak Elinizde!

Hayatta karşılaşılabilecek tüm sorunlar için önlemler almak, insanların hayatını koruma altına alma isteğinden ileri gelmektedir.

Güncellenme 17 Eylül 2018 10:53

Bu noktada devreye giren Cigna Finans herhangi bir kaza, sağlık veya yaşlılığın getirdiği tüm sorunları kolayca atlatabilmenize ve geleceğinizi güvence altına almanıza yardımcı oluyor. Sigortacılık konusunda dünyanın en güvenilir şirketleri arasında öne çıkan Cignave Türkiye'nin ileri gelen bankaları arasında yer alan QNB Finansbank’ın ortaklaşa kurduğu Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. kaza, hayat ve bireysel emeklilik sigortası hizmetleri ile geleceğinizi güvence altına alıyor. Aktif çalışma hayatı içerisinde bulunanların tasarruflarını yatırıma dönüştürebildikleri bireysel emeklilikseçenekleri ile huzurlu emeklilik hayal edenlere aradığı güvenceyi sağlıyor. Peki BES nedir, avantajları nelerdir; gelin mercek tutalım…

BES Nedir?

Yakın zaman önce, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile birlikte; belli şartları taşıyan çalışanlar için Bireysel Emeklilik Sistemi'ne kademeli olarak otomatik katılım şartı getirildi. Bu uygulama ile birlikte akıllarda tek bir soru oluştu: BES Nedir?

BES, insanların geleceğini güvence altına almak için kurulmuştur. BES nedir , sorusunun yanıtı ise kısaca, kazancınızın bir kısmının her ay emeklilik şirketine ödenmesi ve böylece yaşam standardının korunmaya alınmasıdır. Sisteme kayıt için SGK zorunluluğu olmadığı için herkesin başvurup yararlanabileceği BES, emeklilik hayalleri kuranların hayallerini gerçekleştirebilmesi için gerekli maddi refahı sağlamaktadır. Ayrıca BES'te ödediğiniz katkı paylarının %25’ine tekabül eden tutar, sözleşmenize bağlı devlet katkısı hesabınızda birikir. Yani BES için yatırmış olduğunuz her 100 TL’lik katkı payı için devlet de 25 TL katkı payı sağlar.

Bireysel Emeklilik Sistemine Nasıl Üye Olunur?





BES nedir, sorusunun hemen peşine BES’e nasıl üye olunur sorusu takılıyor. BES’e üye olmanınsa çok basit bir işlemi bulunuyor. Bireysel emeklilik giriş işlemleri Cigna Finans internet şubesinden kolay ve hızlı şekilde yapılabiliyor. İnternet adresindeki telefon numaralarından, canlı destek ünitesinden veya form doldurarak birçok kanaldan sisteme kolayca üye olabilirsiniz. Cigna Finans müşteri hizmetleri sizlere “BES nedir”, sorusunun cevabını ayrıntılı şekilde anlatacaktır.

Cigna Finans bireysel emeklilik sistemine katılmak isteyen sizlere, sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda esnek koşullar sunmaktadır. Cigna Finans^ns’ta BES kapsamında iki plan başlık karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; Kolay Emeklilik Planı ve Elit Bireysel Emeklilik Planı’dır. İki emeklilik planı arasındaki fark ise düzenli olarak yatırılan prim tutarlarıdır.

Kolay Bireysel Emeklilik Planı Nedir?

Kolay bireysel emeklilik planında aylık düzenli olarak ödemeniz gereken asgari tutar 150 TL'dir. Kolay Emeklilik Planı'nda giriş aidatı olarak cüzi bir miktar belirlenmektedir. Yaptığınız düzenli ödemelere %25 devlet katkı payı avantajı sunuluyor. Yılda 4 kez plan, 6 kez de fon değişikliği yapılmaktadır.

Elit Bireysel Emeklilik Planı Nedir?

Elit Bireysel Emeklilik Planı'nda yatırmanız gereken asgari tutar 500 TL’dir. Elit Bireysel Emeklilik Planı'nda giriş aidatı ödenmez ve yönetim gider kesintisi yapılmaz. Yapılan düzenli katkı payı ödemeleri için %25 devlet katkısı sunulur. Bu planda daha düşük kesinti oranı ile daha yüksek birikimlere sahip olabilirsiniz. Yılda 4 kez plan, 6 kez de fon değişikliği yapılmaktadır.

Bireysel Emeklilik Hesaplama Nasıl Olur?

Seçim yaptığınız emeklilik sistemine düzenli yaptığınız ödemelere göre devletin %25 katkı payı ile beraber fon işletmesi de hesaba katılarak gelecekte siz ve aileniz rahat bir yaşama sahip olacaksınız. “BES nedir” sorusuna cevap arayanların bir diğer merak ettiği ise paranın yatırıldığı fonun kaybetme olasılığıdır. Paranız devlet garantisi ile koruma altında olduğu için yatırımınız erimez. Aksine paranız fonda yatırım odaklı işletilerek değerlendirilmektedir ve değeri artmaktadır. Cigna Finans'ta bireysel emeklilik hesaplama sistemi sayesinde, tercih ettiğiniz ödeme planı seçeneğine göre bireysel emeklilik planınız hesaplanabiliyor. Bu tutara %25 devlet katkısı da ekleniyor ve emekli olduğunuzda hak edeceğiniz birikiminizi anında görebiliyorsunuz.