Bir yılı burnundaki sargı nedeniyle heba oldu!

Bugün ilk oturumu yapılan YKS'ye dakika farkıyla geç kalan öğrenciler alınmadı.

Güncellenme 30 Haziran 2018 12:13

Yüzbinlerce öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirmek için girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bazı öğrenciler çeşitli nedenlerle alınmadı.

Ehliyetle gelenler alınmadı

Kimlik yerine ehliyet götüren öğrenciler sınava alınmadı. Kimliklerini saat 10.00'dan önce almayı başaran öğrenciler sınava girebildi. Saat 10.00'dan sonra sınava giren öğrenciler de sınava alınmadı. Bir yıllık emekleri sadece bir iki dakika ile boşa giden öğrenciler büyük bir üzüntü yaşadı.

Burnundaki sargı nedeni ile sınava alınmadı

En dikkat çeken olay ise sınav gününe az bir zamanla geçirdiği bir kaza nedeni ile yüzünde protez bulunan öğrenci, suratındaki sargı nedeni ile sınava alınmadı.

Yüzündeki sargıyı çıkaramadığı için sınava alınmayan 21 yaşındaki Muhammet Öztürk, birkaç gün önce kaza geçirdiğini, görevlilerin kendisine yardımcı olması gerektiğini, bu sınava 2-3 sene hazırlanan insanlar olduğunu, geçirdiği kaza sonucu ameliyat olduğunu, burnundaki protezi çıkaramadığını, bandajlı bir şekilde sabit bir hafta kalması gerektiğini, görevlilerin "almıyoruz" dediğini, sabah ehliyetli geldiği için almadıklarını, gidip nüfus kağıdını aldığını bu kez de yüzündeki sargı nedeni ile almadıklarını, mağduriyet yaşadığını, bunun çözülmesini istediğini söyledi.

Geç kalanlar da alınmadı

Çok sayıda öğrencinin kimlik yerine ehliyetle sınava geldiğini ifade eden Öztürk, bu kişilerin görevliler tarafından alınmadığını, bazı öğrencilerin ise sınava son giriş saati olan 10.00'dan geç geldikleri için sınava alınmadığını, kapıda görevlilere dil döken öğrencilerin tüm ısrarlarına rağmen sınava alınmadığını belirtti.

“5 dakika nedeni ile bir senem gitti”

Sınava geç kalan bir öğrenci yaptığı açıklamada, "Sınava 5 dakika geç kaldığım için beni almadılar. 1 senedir bu sınava hazırlanıyordum. 5 dakika yüzünden 1 senelik çalışmam boşa gitti. Görevliler, 'kapılar kapandı, almazlar' dediler. Neyse yazık oldu" dedi.

Öğrenciler sınavda ter dökerken, yakınları da okul bahçelerinde heyecanlı bir şekilde bekliyorlar.