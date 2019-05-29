Bir yeni parti haberi daha! CHP'den ihraç edilen isim harekete geçti

Ezanın Türkçe okunması gerektiğine dair sözleri sonrası CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, yeni bir oluşum için çalışmalara başladığını söyledi.

Güncellenme 29 Mayıs 2019 13:13

Türkçe ezan sözleri ile gündem olan ve CHP’den ihraç edilen bağımsız milletvekili Öztürk Yılmaz, "Toplumun önüne kısa bir süre sonra bir planla çıkacağız. Yeni bir şeyler yapacağız. Yaz sonuna doğru kapsamlı bir açıklama yapacağım. Bu bir partinin kopyası değil, Türkiye'yi kucaklayacak bir şey olacak" dedi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Yılmaz; 8 ay önce CHP’den hukuksuz bir şekilde ihraç edildiğini, kendisine siyasi bir kumpas yapıldığını, partide varlığından rahatsız olanların bir süredir bahane gözettiğini söyledi.

Parti mi kuruyor?

Türkiye'de yeni bir şeyler söylemek gerektiğini ifade eden Yılmaz, insanların yorgunluğunu, bıkkınlığını, kendi değerlerinden, imkanlarından hızlı şekilde uzaklaşmasını artık görmezden gelmelerinin mümkün olmadığını belirtti. Yılmaz, yeni şeyler olacağını, kendisinin siyasi tarihinde bugünün yeni bir başlangıç olduğunu anlattı.

Yılmaz, "Yeni bir parti mi kurulacak?" sorusuna, "Yeni bir şeyler yapacağız. Yaz sonuna doğru kapsamlı bir açıklama yapacağım. Bu bir partinin kopyası değil, Türkiye'yi kucaklayacak bir şey olacak." karşılığını verdi.