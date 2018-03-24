Bir taksiye 12 mülteciyi sığdırmışlar!

Erzurum'da Afganistan ve Pakistan uyruklu 502 mülteci yakalandı.

Güncellenme 24 Mart 2018 11:17

Göçmen kaçakçılığı çetelerinin Türkiye'ye yasa dışı yollarla soktuğu yabancı uyruklu kişileri Ağrı ve Erzurum üzerinden batı illerine götürmeye çalışırken yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na gelen istihbarap üzerine harekete geçen ekipler, Horasan, Pasinler ve Köprüköy ilçelerinde operasyon düzenledi.

502 mülteci yakalandı

Yapılan operasyonda Horasan'da bir takside 12, bir tırın dorsesin de 292, Pasinler'de ise bir kamyon kasasında 78, Köprüköy'de de 120 olmak üzere toplam 502 Afganistan ve Pakistan uyruklu mülteci yakalandı.

3 zanlı gözaltına alındı

Jandarma ekipleri, mültecileri yaşıyan 3 araca el koydu. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Göçmenler sınır dışı edilecek

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan Erzurum’da sadece 75 günde yakalanan kaçak göçmen sayısı 2017 yılını geçti. Geçen yılın tamamında 5 bin kaçak göçmen yakalanan Erzurum'da 2018'in ilk 75 gününde bu sayı 7 bini aştı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki 22 geri gönderme merkezinden en büyüğü olan Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezinde bu nedenle büyük bir yoğunluk yaşanıyor.