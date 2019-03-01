Bir parti iddiası daha! Sarıgül, o partinin başına geçecek

CHP'den istifa ederek Şişli belediye başkanlığına aday olan Mustafa Sarıgül'ün seçimi kazanamaması durumunda DSP'nin genel başkanı olacağı iddia edildi.

Güncellenme 01 Mart 2019 10:24

Uzun yıllar CHP’den Şişli Belediye Başkanlığı yapana Mustafa Sarıgül, bu seçimler öncesi partisinden istifa ederek DSP’ye geçmişti. Sarıgül, "Yıllardır gece gündüz çalışmaktan yorulmayan ben, dört yıldır gece gündüz Şişli’de yerel seçimlere hazırlanan ben, seçimlere sadece ve sadece iki ay kalmasına rağmen yaşadığımız belirsizlikten, beklemekten ve bekletilmekten yoruldum!” açıklamasını yapmıştım.

Bu gelişmeler sonrası DSP’nin Şişli adayı olarak harekete geçen Sarıgül’ün belediye seçimlerini kazanamaması durumunda bir B planı yaptığı, DSP’nin başına geçerek CHP’nin karşına çıkmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Sarıgül, DSP’nin başına geçecek

Bu iddiaları bugünkü köşesine taşıyan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, DSP’nin Mustafa Sarıgül’ü transfer ederek CHP’ye meydan okuma özgüveni kazandığını yazdı.

Alçı; son günlerde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın art arda iddialı açıklamalar yaptığını hatırlatarak, Sarıgül’ün B planı yaptığını çok önemli bir kaynaktan duyduğunu, Sarıgül’ün Şişli’yi alamaması durumunda DSP Genel Başkanlığı’na geçeceği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na meydan okumayı düşündüğünü dile getirdi.