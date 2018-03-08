Bir dönemin fenomeni "Gerçek Kesit" geri dönüyor!

Flash TV'nin 90'lı yıllara damgasını vuran programı Gerçek Kesit, film olarak Beyaz Perde'ye taşınıyor.

Güncellenme 08 Mart 2018 10:27

Özellikle Leyla ile Mecnun dizi ile seyircinin büyük beğenisini kazanan yönetmen Onur Ünlü, bir döneme damga vuran ve şu an sosyal medyanın bir numaralı güldürü konusu olan Gerçek Kesit'i film yapmaya hazırlanıyor. Başrolde ise yüne sosyal medyada "Sarı Bıyık" olarak anılan Cahit Kaşıkçılar oynayacak.

Başrolde Cahit Kaşıkçılar var

Flash TV'de yayınlanan ve 90'lı yılların fenomeni olan Gerçek Kesit, o dönemde Türkiye'nin en bilinen programıydı. Başrolde oynayacak olan "Sarı Bıyık" lakaplı Cahit Kaşıkçılar, Onur Ünlü'nün birçok projesinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Daha sonra ise senaryo bile yazdı.

“Gerçek Kesit: Manyak”

Komedi ve gerilim türünde hikayeler yazan Kaşıkçılar'ın senaryosu Onur Ünlü tarafından beğenilince filme dönüştürmeye karar verildi. Film, ‘Gerçek Kesit: Manyak’ adıyla sinemalara girmeye hazırlanıyor. Vizyona girme tarihi ise 23 Mart 2018.

Filmin konusu:

Belediyede çalışan bir temizlik görevlisi olan Rıza, annesine çok düşkündür. Annesini o kadar çok seviyordur ki evden ayrılıp kendi ailesini bir türlü kuramaz. Karşı apartmana eşini kaybetmiş çocuğu olan Serpil adında bir kadın taşınır. Serpil'i gören Rıza evlilik hayalleri kurmaya başlar. Serpil ise kocasını kaybetmenin vermiş olduğu suçluluk duygudan kurtulmaz. Bu durum onu evine ve annesine daha çok bağlamakla beraber, Rıza’yı gerçeklikten uzaklaştırır. Rıza o kadar hayattan kopar ki annesinin öldüğünü fark etmez ve onunla yaşamaya devam eder ama bir yandan da Serpil'e yakınlaşmaya çalışır.