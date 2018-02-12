Bir dönem milyonların izlediği yarışma geri dönüyor!

Bir zamanlar Türkiye'ye damga vuran Popstar Alaturka tekrar ekranlara dönecek.

Güncellenme 12 Şubat 2018 11:06

Bir zamanların Türkiye'ye damga vuran yarışması Popstar Alaturka Kanal D'de yeniden başlayacak. Efsane yarışma 15 Şubat'ta ilk eleme tarihi ile başlayacak.

Juriler belli oldu iddiası

Daha önceki yıllarda Osmantan Erkır'ın sunduğu programda Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan, Ebru Gündeş gibi isimler juri koltuğuna oturmuştu. 7 Mart 2018'de yeniden başlayacak olan Popstar Alaturka'da juriler, Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Can Bonomo'nun olacağı iddia edildi.

Popstar Alaturka'da yapılacak elemelerin tarihi ise şu şekilde:

15 Şubat Perşembe Edirne Altunhan Otel, 17 Şubat Cumartesi Adana Ramada Suıtes Adana, 18 Şubat Pazar Ankara Ataköşk Hotel, 24 Şubat Cumartesi İzmir Ramada Plaza İzmir, 25 Şubat Pazar İstanbul Akgün İstanbul Hotel