Bir dolandırıcılık sistemi daha: Detay Maxinet

Son günlerde dolandırıcılık skandalları Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Çiftlik Bank'tan sonra da Detay Maxinet adlı sisteminde milyonlarca para topladığı ortaya çıktı.

Güncellenme 28 Mart 2018 12:51

Çiftlik Bank'la birlikte artan saadet zinciri tarzı dolandırıcılık sitelerinin ardı arkası kesilmiyor. Şimdi ise başka bir dolandırıcılık yöntemi olan Detay Maxinet ortaya çıktı. Bu sistemle dolandırıcılık halkasına bir yenisi daha eklenmiş oldu.

14 saat açık bırakma şartı

Özellikle son zamanlarda oldukça yaygınlaşan Detay Maxinet, bilgisayarlarını bir gün içerisinde minimum 14 saat açık bırakmak şartıyla üyelere para kazandırıyor. Detay Maxinet, satın alına pakete göre değişen kar oranları ile üyelerine binlerce dolara varabilen kazanç vaat ediyor.

35 binden fazla üyesi var

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de 35 binden fazla üyesi olduğu ortaya çıkan sistem için 3 aylık detaylı inceleme sonrasında bir rapor hazırladı.

100 milyondan fazla para toplamış

Oluşturulan saadet zinciri ile bugüne kadar 100 milyon liranın üzerinde para topladığı tespit edilen Detay Telekom San. Ve Tic. Limited şirketi hakkında yetkililerin ilerleyen günlerde savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

BTK harekete geçti

Öte yandan şirkete ait olan internet sitelerine erişimin engellenmesi için BTK harekete geçti. Tüm iddiaları yalanlayan şirket sahibi ise, tüm faaliyetlerin yasalara uygun bir şekilde yürütüldüğünü ileri sürdü.