Bir değil iki parti kurulacak! İşte detaylar...

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın iki ayrı parti kuracağı ama birbirleri ile temas içinde olacakları belirtildi.

Güncellenme 27 Şubat 2019 20:42

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın küskün AK Partililerle yeni bir parti kuracağı iddiası kulisleri hareketlendirdi.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, gündeme bomba gibi düşecek yeni bir iddia ortaya atarak bir değil iki parti kurulacağını ileri sürdü.

İki farklı parti kurulacak

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kulat, bilinenin aksine tek parti değil, 2 farklı parti kurulacağını, bir partinin liderinin Babacan olacağı ve Gül tarafından destekleneceğini, ana gövde de pek çok eski ve mevcut AK Partili siyasetçi olacağını, programından teşkilatına, genel merkezinden amblemine her şeyinin hazır olduğunu, diğerinin ise Davutoğlu’nun başını çektiği oluşum olduğunu yazdı.

Ayrı yürüseler de temas halindeler

Kulat; her iki yeni partinin oluşumunun da ayrı yürüdüğünü ama zaman zaman koordinasyon ya da istişare ettiklerini, çıkış söylemi ekonomi, dış politika ve kutuplaşma karşıtlığı üzerine kurgulanan partilerden Ahmet Davutoğlu'nun oluşumunda milliyetçi söylem, Ali Babacan oluşumunda liberal söylem etkili olacak.

Sadece AK Partili isimlerden oluşmuyor

Bilindiği gibi bu iki partinin sadece eski AK Partili isimlerde oluşmadığını belirten Kulat, şu an aktif olarak farklı partilerde siyaset yapan ve önemli konumlarda oturan siyasetçilerle iletişim içinde olduklarını, bu iki partinin olası bir engellenme durumuna karşı da mevcut 2 partiyle de ilginç bir temas içinde olduğunu, iki partinin de güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadiyle geldiğini, iki siyasi oluşumun da anketlere güvenmediği ama sonuçları çok merak ettiğini yazdı.