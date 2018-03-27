İnsan sağlığının hayati ihtiyacı suyu bir bardak az içerseniz vücutta nasıl etkiler ortaya çıkardığını uzmanlar sizin için yazdı.

Güncellenme 27 Mart 2018 19:21

Hayati öneme sahip olmasına rağmen pek çok kimse susuzluk hissetmediği sürece su içmiyor. Özellikle kış aylarında su ihtiyacı daha az olduğu için kişi kendi eliyle kendi sağlığına zarar veriyor.

İnsan vücudunun yüzde 60’ı sudan oluşmaktadır, tüm organların ve hücrelerin sağlıklı çalışması için suya ihtiyaç duyduklarını belirttiler. Uzmanlar insanlarının her gün terleme ve idrar ile vücut su kaybı yaşamaktadır. Sağlıklı yaşam için kaybedilen suyun tekrar yerine konulması gerekmektedir. Kişinin günlük alması gereken su miktarı, gün içerisindeki hareketliliği, kilosuna göre değişiklik göstermektedir. Kilo başına kişinin tüketmesi gereken su miktarı 30ml-40ml olmalıdır. Hiç tüketilmemesi sonucunda ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilir.

Konsantrasyon azalır

Susuzluk durumunda kişinin bilişsel işlevlerinde bozulmalar ortaya çıkabilir bunun nedeni ise insan beyninin yüzde 75’inin sudan oluşmasıdır.

Tansiyon yükselir

Su tüketimi yeterli olmadığında kan basıncı ve hacminde değişmeler olmaktadır buna bağlı olarak tansiyonda yükselir.

Kas krampları

Terleme ile birlikte vücutta su ve tuz kaybı meydana gelmektedir. Kaybolan sıvı takviye edilmediğinde kas krampları ve kas kasılmaları gözlemleniyor.

Mide ve bağırsak bozukluğu

Bağırsakların sağlıklı çalışması için suya ihtiyaç olmaktadır. Yeteri kadar su tüketilmediğinde kabızlık gibi bağırsak sorunları ortaya çıkabilir.

Baş ağrısına neden olabilir

Yaşanan baş ağrısı şikayetinin altında günlük yeteri kadar su alınmaması yatabilir.

Böbrek yetmezliği

Yeteri kadar su içilmediğinde böbrek olması gerektiği kadar çalışmaz ve idrar vücutta biriktiği için ve uzun sürdüğü takdirde böbrek yetmezliğine kadar gitmektedir.

Ciltte kırışıklıklara neden oluyor

Cildin yaklaşık olarak yüzde 30’unu su oluşturmaktadır. Su cilt nemini koruduğu için uzun süre parlak ve canlı cilde sahip olmak isteyen kimler günlük ihtiyaçları kadar su içmektedirler. Yeteri kadar su içilmediği takdirde ciltte bozukluklar ve kırışıklıklar oluşabilir.

Eklem ağrıları oluşmaktadır

Eklem ve omurgada bulunan kıkırdakların yüzde 80’inini su oluşturmaktadır. Su tüketimi yeteri kadar olmadığında kıkırdaklarda da sorunlar oluşur. Ancak vücudun ihtiyacı kadar su tüketildiğinde omurga ve kıkırdaklar daha sağlıklı olur.

Kilo kaybını hızlandırır

Sağlıklı bir metabolizma için sıcak su önemli bir etkendir. Sabah güne limonlu ılık su ile başlanınca vücutta bulunan yağ dokusu