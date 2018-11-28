Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi devlete teşekkür etti

Üç yıl sonra şehit eşi Binbaşı Arslan Kulaksız'ın intikamının alındığını öğrenen Sibel Kulaksız, devlete teşekkür etti.

Güncellenme 28 Kasım 2018 15:13

PKK’lı teröristlerin 2015’te otomobiline silahlı saldırı düzenleyerek Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden 'Çektar Soro’ kod adlı Muhammed Kaya etkisiz hale getirildi. Şehidin eşi Sibel Kulaksız; bugünü beklediğini, teröristin ölümünün kendilerinin bayramı olduğunu söyledi.

Aynı saldırıda yaralandı

PKK’lı teröristler tarafından Binbaşı Arslan Kulaksız'la aynı saldırıda yaralanan iki çocuk annesi eşi Sibel Kulaksız, eşini şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirilmesi üzerine konuştu. Şehit eşi Kulaksız, şehidinin cennette olduğunu, onun kanının yerde kalmayacağını bildiğini, teröristin ölüm haberiyle içine su serpildiğini, bugünleri gösterene şükür ettiğini, teröristin ölümünün kendilerinin bayramı olduğunu belirtti.

Eşinin cüzdanında not bulmuş

Sibel Kulaksız, eşinin şehit olduğu saldırıda kendisinin de yaralandığını, teröristin yüzünü gördüğünü, orada kendine söz verdiğini, devletin de kendisine söz verdiğini, onun kaçtığını devletin kovaladığını, al bayrağın yukarıda olduğunu, kendisinin de dimdik ayakta olduğunu, eşinin şehit olduktan sonra cüzdanında bir not bulduğunu, katilini daha önce terörist olarak aradığını, onu bulmak için uğraştığını, eşine pusu kurulduğunu, saldırıda o teröristi gördüğünü, her şeyi hatırladığını, gözünün önünden 3 yıl gitmediğini, bu anı beklediğini, çocuklarıyla birlikte dimdik durduğunu, devletin verdiği söz tuttuğunu ifade etti.

Halk, eşine 'pamuk' ve 'baba' diyormuş

Eşine herkesin 'pamuk' ve 'baba' dediğini belirten Sibel Kulaksız, onu çok özlediğini, her yerde onun anılarının olduğunu, son taktığı şapkasının, eşyalarının ve hepsinin evde durduğunu, onun hep yanlarında olduğunu, evde hiçbir şeyi değiştirmediklerini, şehidin kalplerinde yaşadığını, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sözünü herkesin bilmesi gerektiğini, devlete güvendiğini, sabrettiğini ve mükafatı gördüğünü söyledi.

Türk bayrağı ile karşıladı

Sibel Kulaksız, evine gelenleri Türk bayrağı ile karşılarken, bina girişine de Türk bayrağı astı.