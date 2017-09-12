Trabzon Sürmene'deki tepki çeken 9 katlı betonarme binanın sahibi, “Binayı doğayı düşünerek yaptık” dedi.

Güncellenme 12 Eylül 2017 22:28

Karadeniz’deki çarpık yapılaşmanın geldiği noktayı gösteren ve tepkilere neden olan 9 katlı binanın sahibi Köksel Akduman, eleştirilere yanıt verdi. Kalabalık bir aile olduklarını ifade eden Akduman, “Binayı doğayı düşünerek yaptık” dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Karadeniz Bölgesi’ndeki çarpık yapılaşmaya dikkat çekmek amacıyla yapımına 1995 yılında başlanan inşaat halindeki 9 katlı binanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.



Çok sayıda kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraf tepkilere neden oldu.

BİNAYI BÖYLE SAVUNDU



Sürmene ilçesi Oylum Mahallesi’nde yer alan binanın sahibi işadamı Köksal Akduman, eleştirilere yanıt verdi.

Kalabalık bir aileye sahip olduklarını kaydeden, doğayı düşünerek binayı yaptıklarını belirten işadamı Akduman, şunları söyledi:



“İşin aslına bakılırsa Sayın Pekşen'in söylemlerinde kısmen haklılık payı var lakin daha köylere ve yaylara çıkmadan Karadeniz ve Trabzon sahil ve merkezlerindeki usulsüz yapılaşmaya dikkat çekerse daha faydalı icraatlarda bulunmuş olur.

Biz kalabalık bir aileyiz vakti zamanında bu binayı inşa ederken bizde doğayı düşünerek yaptık, binada yaklaşık 18 daire var. Siz bunun yaygın inşa modeli ile yapıldığını düşünürseniz 18 ayrı ev yeri demektir. O zamanda ekecek biçecek yer bulamazsınız.



Biz de düşünerek 1995 ve 2000 yılları arasında bu şekilde yapının daha uygun olduğu fikrine vardık, yani sayın Pekşen'in iddia ettiği gibi yakın tarihte yapılmış bir yapı değildir. Hiçbir şekilde de rant amacı gibi bir şey söz konusu değildir.”

NTV