Binali Yıldırım'ın "koltuk" muhabbeti güldürdü!

Binali Yıldırım'ın konuşma yaptığı sırada oturduğu koltuğa bakarak, "Koltuk da fiyakalı olmuş, daha basit bir şey olsaydı" demesi güldürdü.

Güncellenme 28 Mart 2019 16:32

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, konuşma yaptığı sırada oturduğu koltuğu bakarak, "Koltuk da fiyakalı olmuş, daha basit bir şey olsaydı" ifadelerini kullandı.

“Milli iradenin temsilcisisiniz”

Binali Yıldırım, "Devletimizi ebediyete kadar yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Bu konuda en büyük desteği siz Erzurumlu dadaşlardan alıyoruz. Çünkü sizler milli iradenin temsilcisisiniz. Pazar günü büyük bir demokrasi bayramını birlikte yaşayacağız" dedi.

"Koltuk da fiyakalı olmuş”

Yıldırım, Erzincan'ın doğunun kapısı, Erzurum'un da doğunun kalesi olduğunu anlatan Yıldırım, konuşması sırasına oturduğu koltuğa bakarak, "Koltuk da fiyakalı olmuş, daha basit bir şey olsaydı" demesi alandakileri güldürdü.