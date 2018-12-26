Binali Yıldırım'dan istifa yorumu: Konu kapanmıştır

Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından istifa konusunun kendisi dışında geliştiğini söyledi.

Güncellenme 26 Aralık 2018 14:40

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın AK Parti’nin İstanbul adaylığı konusuna artık kesin gözle bakılıyor. Muhalefet, Yıldırım’ın aday olması durumunda TBMM Başkanlığından istifa etmesini istiyor.

Fakat hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "istifa etmesine gerek yok" görüşünde.

Yıldırım ilk kez konuştu

Tartışmalara son noktayı koyan Yıldırım, aday olması durumunda istifa etmeyeceğinin sinyalini verdi. Basın mensuplarının sorusu üzerine Yıldırım, "İstifa tartışmaları benim dışımda, konu kapanmıştır diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Erdoğan ve Bahçeli aynı görüşte

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım’ın aday olması durumunda istifa etmesine gerek olmadığını belirtirken, Bahçeli de Yıldırım’ın Meclis Başkanlığından istifa edip etmemesini tartışmanın manası olmadığını, bu süreçte Yıldırım’ın istifa etmesine gerek olmadığını, seçilmesi durumunda TBMM'den istifa edeceğini belirtti.