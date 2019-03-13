Binali Yıldırım'dan iddialı açıklamalar

Binali Yıldırım, "Hayallerinizi zorlayacak uygulamaları yapmaya 18 gün kaldı" ifadelerini kullandı.

Güncellenme 13 Mart 2019 20:30

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Hayallerinizi zorlayacak uygulamaları yapmaya 18 gün kaldı" dedi.

“18 gün kaldı”

“İstanbul için edebileceğiniz kadar hayal edin” diyen Yıldırım, hayalleri zorlayacak uygulamaları yapmaya 18 gün kaldığını, kararı halkın vereceğini, İstanbul'un desteğiyle göreve gelmeleri durumunda, çok güzel işler yapacaklarını söyledi.

Yıldırım, "Bunu anlamak için önce günümüz dünyasındaki değişimi, gelişimi, dönüşümü anlamak gerekir. Biliyorsunuz, son yıllarda hayatımıza önemli bir kavram girdi. Endüstri 4.0. Üzülerek söylemeliyim ki, bundan önceki 3 değişimin öncüsü olamadık, üreticisi olamadık, çoğunlukla tüketicisi olduk. Ancak biz, bu değişimin sadece takipçisi ve tüketicisi olmamalıyız, olmayacağız da" diye konuştu.

“Türkiye'yi birlikte sırtlayacağız”

İstanbul 4.0 modeli ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sunduğu bütün hizmetleri bu değişim ve dönüşümle adapte edeceklerini belirten Yıldırım, "Çağa ayak uydurmuş, teknolojik gelişmelerin öncüsü olan, daha yaşanılır, daha huzurlu, daha güvenli, ulaşımı rahat olan İstanbul, bir cazibe merkezi olacak. Bu sayede İstanbul, uluslararası yatırımcıları çekecek ve o gün bir finans merkezi olacak. Tüm bunların sonucu, İstanbullu için daha çok iş, daha çok istihdam ve artan refah seviyesi olacak. İstanbul 4.0 ise 5,5 milyon gencimizle beraber yeni bilgi devriminin öncüsü olacak. Küresel güç olma yolunda Türkiye'yi birlikte sırtlayacağız. Kısacası İstanbul için edebileceğiniz kadar hayal edin. Hayallerinizi zorlayacak uygulamaları yapmaya 18 gün kaldı. Karar sizin. İstanbul'un desteğiyle bu göreve gelirsek, çok güzel işleri yapacağız. Bundan zerre kadar tereddüdümüz yok” dedi.