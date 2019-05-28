Binali Yıldırım'dan "Çaldılar" açıklaması!

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, çok tartışma konusu olan "Çaldılar" sözüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 28 Mayıs 2019 13:05

FOX TV’de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim sonrası tartışma yaratan "Çaldılar" sözleriyle ilgili, "Ona mecburdum. Niye mecburdum, çünkü bir algı operasyonu yapıldı. Yani orada bir hukuki tabir değil, farkındayız" dedi.

“Kendimi ifade edemiyorum”

İsmail Küçükkaya'nın "Yani halk diliyle mi öyle dediniz?" sorusuna Yıldırım, "Evet. En büyük mağduriyeti yaşayan İstanbullular var, ben varım ve ben sesimi duyuramıyorum. Kendimi ifade edemiyorum" şeklinde cevap verdi.

Programın devamında Küçükkaya "Onun için böyle bir yola mı gittiniz?" şeklinde bir soru yöneltti. Yıldırım, bu soruya "Gayet tabi" yanıtını verdi.