Binali Yıldırım'dan alkışlanacak hareket!

Binali Yıldırım; Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine olan dosyaları, bu tür şeylerin kendisine yakışmayacağını, temiz siyaset yapacağını dile getirerek geri çevirdi.

Güncellenme 31 Aralık 2018 09:58

Kıran kırana bir mücadele ile geçmesi beklenen yerel seçimler çalışmalarında hemen hemen tüm adaylar belli oldu. Yazar Deniz Zeyrek, "Güzel hareketler bunlar" başlığı ile kaleme aldığı yazısında AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın ortaya koyduğu tavrı okurları ile paylaştı.

Mansur Yavaş’tan örnek davranış

Ankara’da Mansur Yavaş’ın rakibi Mehmet Özhaseki aleyhine dosya ve fotoğrafları kullanmayı reddettiğini yazan Zeyrek, benzer bir gelişmenin İstanbul'da yaşandığını ileri sürdü.

Yıldırım kendine yakışanı yaptı

Zeyrek’in iddiasına göre; Binali Yıldırım, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine olan dosyaları getirenleri geri çevirdi.

Yıldırım; bu tür şeylerin kendisine yakışmayacağını, temiz siyasete devam edeceğini, ellerinde ciddi belge ve bilgi olanların gideceği yerin adliye olduğunu söylemiş…

“Türkiye'nin de buna ihtiyacı var”

Zeyrek; “İmamoğlu'nun yapıcı tutumu, Yavaş'ın üslubu ve Yıldırım'ın bu tavrı, seçimlerin omurgasını oluşturacak İstanbul ve Ankara'da kampanyaların bir dosya savaşı ile değil vaatlerin ve projelerin anlatılacağı kıran kırana bir yarış ile geçeceği umudunu güçlendiriyor. Türkiye'nin de buna ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.