Binali Yıldırım, YSK'nın kararına ne dedi?

Binali Yıldırım, YSK'nın seçimlerin yenilenmesi yönündeki kararı sonrası açıklama yaptı.

Güncellenme 07 Mayıs 2019 09:20

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararına ilişkin, "Karar, İstanbul'umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal ettiğini ve hukuki sürecin sona erdiğini söyledi. İstanbul'a hizmet etmek için elinden geleni yapacağını ifade eden Yıldırım, bu sözleriyle adaylık tartışmalarını da son verdi.

Yıldırım'dan ilk açıklama resmi Twitter hesabından geldi. Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti'nin olağanüstü itirazını oy çokluğuyla kabul etmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Mesajında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağı yönünde YSK kararının kamuoyuna duyurulduğunu aktaran Yıldırım, "YSK'nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Karar, İstanbul'umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah" ifadesini kullandı.

Yıldırım: "Aynı adaylarla seçime gidilecek"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı sonrası açıklama yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, alınan kararın aynı seçmen listeleriyle ve aynı adaylarla gidilmesini gerektirdiğini söyledi. Binali Yıldırım, bu konudaki istisnanın hukuken herhangi bir şekilde vefat olması halinde yeni aday gösterilebileceğini ifade etti. İstanbul'a hizmet etmek için aday olduğunu ifade eden Yıldırım, "İnşallah İstanbul'a bu kararımız yenilenecek seçimlerde de devam edecek ve İstanbullulara en iyi hizmeti sunmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.