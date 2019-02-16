Binali Yıldırım: Ulaşım benim işim, çözerim!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, ulaşım sorununu Türkiye genelinde çözdüğünü, İstanbul'da da çözeceğini söyledi.

Güncellenme 16 Şubat 2019 13:56

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı’nın ilk defa yerel seçimlerde birlikte hareket ettiğini, 24 Haziran’da olduğu gibi yine başarılı bir sonuç elde edeceklerini, samimi olanlarla sahte olanların bu süreçte bir kez daha kendini göstereceğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu süreçteki liderliğinin çok önemli olduğunu, aynı milli kökten gelen, aynı maneviyattan beslenen siyasi tabanların işbirliği gerçekleştirdiğini, bu işbirliğinin küçük beyinleri aşacak büyüklükte olduğunu, bu aşmaya gelmenin çok da kolay olmadığını, Cumhur İttifakı’nın önünde büyük bir fırsatın var olduğunu, birlikte kazanılacağını söyledi.

“Bu şehre borcum var”

Türk milletinin tarihin öznesi olduğunu belirten Yıldırım, “Alın terimizi, akıl terimizi dökerek necip milletimizin şahsını, geleceğini yüceltecek işleri biz yaparız. İstanbul on bir yaşındaki Binali’yi, Binali Yıldırım yapan şehirdir. Bu şehre benim borcum var. On bir yaşında Erzincan Refahiye Kayı Köyü’nden topal Dursun’un evladı olarak İstanbul’a geldim. İlkokulu, ortaokulu, liseyi ve üniversiteyi okudum. Meslek sahibi oldum. Aile sahibi oldum. Çoluk çocuk sahibi oldum. Binali Yıldırım oldum. Bu şehre borcum var. Şimdi bu şehre bu borcu ödeme vaktidir” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’u Erdoğan’ın ayağa kaldırdı”

Yıldırım; çok sayıda görevde bulunduğunu belirterek, “Bizim de peygamberimizin müjdelediği, Sinan’ın süslediği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Geldikleri gibi gidecekler’ diyerek işgalden kurtardığı, 1994’de Recep Tayyip Erdoğan’ın ayağa kaldırdığı İstanbul’u Cumhuriyetin 100. yılına taşımaya hazır mısın Ümraniye?” diye sordu.

“İstanbul’un mutlu olması, Türkiye’nin mutlu olması demektir”

Ümraniye’de iki Yıldırım olduğunu dile getiren TBB Başkanı, bunların birisinin kendisi birisinin de İsmet Yıldırım olduğunu, İsmet Yıldırım’ın en yüksek oyla seçileceğini düşündüğünü belirterek, “Ona oy verirken aman karıştırmayın isimleri, birazını da bana verin. Beni de unutmayın. İstanbul’un mutlu olması Türkiye’nin mutlu olması demektir. Çünkü İstanbul Türkiye’nin özetidir” dedi.

“Trafik sorununu Türkiye’de çözdüm, İstanbul’da da çözeceğim”

Yıldırım, İstanbul’da bazı sorunlar olduğunu, sorunları torunlara bırakmayacaklarını, bu sorunların en kısa sürede çözüleceğini, ulaşımın, trafiğin kendi işi olduğunu, bunu Türkiye genelinde çözdüğünü, İstanbul’da da çözeceğini, hiç kimsenin endişe etmemesi gerektiğini söyledi.